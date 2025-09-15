Solana’da Rekor! SOL Fiyatı 500 Dolar Olur mu?

DeFiLlama verilerine göre Solana’nın kilitli toplam değeri (TVL) 13.25 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Peki Solana fiyatı ne olur?

Solana ağının DeFi alanındaki büyümesi SOL’un da kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini düşünüyor. SOL bir haftada %18 değer kazandı ve önümüzdeki dört hafta içinde 500 doları test edebileceği yönünde tahminler var.

Solana’nın TVL’si geçtiğimiz beş ay içinde 6.5 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasındaydı ve eylül ayında ilk kez 12 milyar doları aştı.

Solana’nın DEX Hacmi %84 Arttı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte SOL fiyatı 168.88 dolardan 295.83 dolara yükselmiş ve Solana’nın TVL’sinde de artış görülmüştü.

Ayrıca Solana’nın DEX hacmi son 30 gün içinde %84 artışla 5 milyar dolar seviyesini aştı.

Glassnode verilerine göre borsaların Solana rezervleri hızla düşüyor.

Öte yandan kurumsal yatırımcılar Solana alımlarını sürdürüyor. Galaxy Digital kısa bir süre önce 1.2 milyon SOL satın aldı. Ayrıca Forward Indystries’in 1.65 milyar dolarlık fonlama turunu duyurmasından bu yana Galaxy’nin toplam alımları 6.5 milyon SOL’a (1.55 milyar dolar) ulaştı.

Kripto yatırımcısı Bluntz Capital, Solana’nın fiyat grafiğinde yükseliş sinyalleri görüldüğünü, 5 dalga formasyonuna göre SOL’un 2026’nın 1. çeyreğine kadar 500 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

this is how im counting $SOL now and i think >$500 into Q1 next year is not that unreasonable. pic.twitter.com/ZRfuPoLGjK — Bluntz (@Bluntz_Capital) August 29, 2025

Solana Fiyat Tahmini

Solana’nın 4 saatlik grafiğine bakıldığında, 250 dolar direncinin üzerinde ivmesini koruyamamasının ardından 236 dolar civarında işlem gördüğü görülüyor.

SOL için kısa vadeli direnç seviyeleri 238 dolar civarındaki 20 günlük EMA ve 229 dolardaki 50 günlük EMA’dır.

Solana 20 günlük EMA’yı geri alırsa 250 doları yeniden test edebilir ve 270 dolara doğru yükselebilir. Bu, yaklaşık %14’lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Ancak SOL fiyatı 50 günlük EMA’nın altına düşerse düşüş ivmesi hız kazanabilir. Bu durumda hedef seviyeler 219 dolardaki 100 günlük EMA ve 207 dolardaki 200 günlük EMA olabilir.

RSI aşırı alım bölgesinden 49 seviyesi civarına düştü. RSI’deki bu düşüş, bir sonraki fiyat artışından önce bir konsolidasyon döneminin ya da geri çekilmenin yaşanabileceğine işaret ediyor.

SNORT Token Ön Satışı Devam Ediyor

Solana gibi köklü altcoin’lere alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni kripto paraları değerlendirebilirler. Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter Bot ($SNORT), şimdiye kadar 3.94 milyon dolar fon topladı.

Bir alım satım botu olan Snorter, Telegram üzerinde çalışıyor ve yatırımcıların yeni meme coin’leri zaman kaybetmeden satın almalarına imkan tanıyor.

How to trade like a pro with Snorter:



Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation.



Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

Bu arada Snorter hem Ethereum hem de Solana ağları üzerinde çalışıyor.

SNORT token şu anda 0.1045 dolar fiyatla satılıyor ancak 24 saat içinde fiyat artışı olacak.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.