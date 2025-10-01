Solana Yatırımcısı Şirketten Dikkat Çeken Hamle: SOL Fiyatı 500 Dolar Olur mu?

Upexi (UPXI), kripto dünyasından bir ismi danışma kuruluna dahil etti. Bu gelişme Solana fiyatını nasıl etkiler?

UPXI, Solana yatırımcısı SOL Big Brain’in danışma kuruluna katıldığını ve Arthur Hayes ile birlikte şirketin hazine stratejisini yöneteceğini duyurdu.

Welcome @SOLBigBrain to our Advisory Committee. With vision, influence, and energy, Big Brain joins @CryptoHayes to help drive growth and connect the Solana community. Together, we are shaping the future of finance and building a stronger ecosystem.https://t.co/aA3VQxQETL pic.twitter.com/scrW4u0HTV — Upexi (@UpexiTreasury) September 30, 2025

Upexi şu anda sahip olduğu 421 milyon dolar değerinde SOL ile en büyük üçüncü Solana yatırımcısı konumunda. Şirket şimdiye kadar Solana yatırımından %156 getiri elde ederken, hissesi ise %140 değerlendi.

Upexi’nin bu hamlesi, kurumsal yatırımcılar arasındaki kripto trendini gözler önüne seriyor. Son zamanlarda birçok şirket hazinelerine kripto para eklerken, SOL’a yönelik ilgide de kayda değer bir artış görüldü.

Ayrıca ABD’nin CLARITY Yasası ile birlikte önümüzdeki haftalarda bu ilginin daha da artması bekleniyor.

Solana Fiyat Tahmini: Kurumsal Yatırımcılar Solana’nın 500 Dolar Olmasını Sağlar mı?

Upexi’nin Solana alımları talebi artırmak için yeterli olmasa da kurumsal yatırımcılardan destek gelmeye devam etmesi halinde Solana daha fazla güçlenebilir. Bu durumda şu anda tepe noktaya yaklaşan 6 aylık yükselen kama formasyonu kırılabilir.

Solana kısa bir süre önce kama formasyonunun destek hattı test etti ve sert bir sıçrama kaydetti. Öte yandan momentum indikatörleri de SOL’un yeniden güçlendiğini gösteriyor.

1 günlük SOL / USD grafiği, yükselen kama formasyonu. Kaynak: TradingView.

Bu arada RSI’de güçlü bir toparlanma görüldü. RSI’nin yeniden 50 seviyesini görmesi, satın alma baskısının arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

MACD histogramı ise sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere. Bu genellikle yükseliş trendinin bir işareti olarak kabul edilir.

Kırılım için kilit eşik 300 dolar civarında bulunuyor. SOL bu seviyeyi desteğe dönüştürürse %130’luk bir fiyat artışıyla 500 doları hedefleyebilir.

Bu arada ABD’nin spot Solana ETF’lerine onay vermesi ve FED tarafından daha fazla faiz indirimi gerçekleştirilmesi halinde Solana fiyatının %350’lik artışla 1.000 dolara kadar yükselme ihtimali var.

Snorter Ön Satışı Devam Ediyor

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter (SNORT), devam eden ön satışında 4.2 milyon dolardan fazla fon topladı.

Bir alım satım botu olan Snorter, yatırımcıların gelecek vadeden tokenleri erkenden tespit etmelerine ve böylece piyasada bir adım önde olmalarına imkan tanıyor.

Snorter özellikle “sniping” için tasarlanmış bir bot olup, limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug pull vakalarından koruma gibi özellikler barındırıyor.

Snorter Bot ve diğer alım satım botları.

Bu arada Snorter, staking işlemlerinde %113’e varan APY sunuyor.

Projenin resmi web sitesine giderek Snorter (SNORT) ön satışına katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.