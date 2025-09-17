Solana Yatırımcısı Şirketten Bonk Hamlesi! BONK Fiyatı 1 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

En büyük dördüncü Solana hazine şirketi olan Sharps Technology, varlıklarının bir kısmını likit staking ürünü bonkSOL aracılığıyla stake etme niyetini açıkladı. BonkSOL, BONK ekosisteminin bir parçasıdır. Peki, Sharps Technology’nin bu hamlesi Bonk fiyat tahminlerini nasıl etkiler?

Şirket şu anda değeri 400 milyon doların üzerinde olan 2 milyon SOL tokene sahip. Şirket, bonkSOL aracılığıyla staking getirisi elde etmeyi amaçlıyor.

Sharps Technology’nin strateji danışmanı James Zhang, “STSS Solana ekosistemindeki en üretken ve dinamik ekipleri desteklemeye devam ettiği için gururluyuz” dedi.

Likit staking, yatırımcıların stake edilen varlıkların kontrolünü elde tutarken getiri elde etmelerine imkan tanıyor. Bu, yatırımcıların varlıklarını Solana ekosisteminde kullanmalarına imkan tanıyor.

Solana Compass verilerine göre şu anda bonkSOL aracılığıyla 218.472 token stake edilmiş durumda. BonkSOL şu anda %6.93 APY sunuyor.

Bonk Fiyat Tahmini: BONK %400 Oranında Değerlenebilir

Bonk son 24 saatte %1’lik bir artış yaşadı. Meme coin’in işlem hacmi ise bu süreçte %12 oranında arttı.

Bonk ekosisteminin kurumsal yatırımcılardan destek alması projenin meşruiyetini artırıyor. Sonuç olarak daha fazla şirketin Sharps’ın izinden gitmesi durumunda tokene yönelik talepte artış görülebilir.

Solana ekosistemine ilgi artarken, Bonk’un da ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Meme coin’in fiyat grafiğine bakıldığında düşen üçgen kırılımının BONK’un 0.000040 dolar seviyesini test etmesini sağlayabileceği görülüyor.

Yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse 0.00012 dolara doğru güçlü bir yükseliş gerçekleşebilir. BONK’un bu seviyeye yükselmesi %421’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. BONK’un bu yıl 1 dolara ulaşması pek mümkün görünmese de yükseliş potansiyeli göz ardı edilmemeli.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışında 2.25 Milyon Dolar Toplandı

Ethereum tabanlı bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) kısa bir süre önce ön satışına başladı.

Maxi Doge ön satışı tüm hızıyla devam ederken şimdiye kadar 2.25 milyon dolardan fazla fon toplandı. MAXI token şu anda 0.0002575 dolar fiyatla satılıyor.

Bu arada projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund aracılığıyla yükselme potansiyeli olan tokenlere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

