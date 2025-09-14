Solana (SOL) Fiyat Tahmini: Yatırımcılar Bu Kritik Seviyeye Odaklandı!

Solana (SOL), bu hafta kripto piyasalarının öne çıkan isimlerinden biri oldu ve son bir haftada %21’lik artışla $245 seviyesini aştı.

Bu yükseliş, artan kurumsal hareketlilik, rekor DeFi etkileşimi ve teknik momentum ile destekleniyor. Analistler ve yatırımcılar, rallinin $260–$270 aralığına kadar devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.

DeFi Büyümesi ve Büyük Yatırımcı Hareketleri Solana’yı Destekliyor

Solana rallisinin büyük kısmı, zincir üstü (on-chain) faaliyetlerdeki sert artıştan kaynaklanıyor. Ağın DeFi protokollerindeki Toplam Kilitli Değeri (TVL) $12 milyarı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu büyüme, Solana’nın merkeziyetsiz kredi verme, ticaret ve staking platformlarındaki rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Aynı zamanda büyük yatırımcılar sessizce pozisyonlarını güçlendiriyor.

Multicoin $680M değerinde SOL transfer etti.

Kurumsal katılım güçlü, balinalar birikim yapıyor.

Kurumsal Alımlar ve Makroekonomik Destekler Solana’yı Yükseltiyor

Solana rallisi, Galaxy Digital’in $1.16 milyar değerinde SOL alımıyla da ivme kazandı; bu tokenların büyük kısmı Coinbase’e aktarıldı. Bu hamle, tokenın likiditesi ve kurumsal destek açısından güveni güçlendirdi.

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL.



In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges.



According to an announcement, Forward Industries recently completed a $1.65B private placement to fund the… pic.twitter.com/cdLFmYcSHq — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2025

Makroekonomik koşullar da etkili oluyor. Yatırımcılar, Federal Reserve’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor; bu adım, kripto para gibi riskli varlıklar için ek destek sağlayabilir.

Solana’nın güçlü temelleri ile birleşen bu ortam, yıl sonuna kadar potansiyel yükseliş için zemin hazırlıyor.

Solana (SOL/USD) Teknik Görünüm: Boğalar 260 Doları Hedefliyor

Teknik açıdan Solana fiyat tahmini güçlenmeye devam ediyor. $247.82 seviyesinde işlem gören SOL, $134 milyarın üzerindeki piyasa değeriyle tarihi olarak direnç olarak kabul edilen $250 bölgesini test ediyor.

4 saatlik grafikte SOL, yükselen kanal içinde kalmaya devam ediyor; trend çizgisi desteğini korurken daha yüksek dipler oluşturuyor. 50-EMA $222 ve 200-EMA $192 seviyeleri yukarı yönlü eğimli, temel gücü onaylıyor.

Solana Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 77 seviyesinde, aşırı alım bölgesinde olsa da geçmişte süregelen ralliler bu seviyelerde uzun süre kalabiliyor. Son mum formasyonları “üç beyaz asker” düzenine benziyor; bu, boğa devam sinyali veriyor.

SOL, $250 direncini kararlı şekilde aşarsa hedefler $260 ve $270’ye uzanıyor. $244 veya $235 seviyelerine geri çekilme sağlıklı bir test olabilir; $222 EMA yapısal taban olarak kabul ediliyor.

Traderlar için, $244 üzerine long pozisyon açmak ve $227 altında stop koymak uygun risk-getiri stratejisi sunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar için ise, bu ralli kısa süreli olmayabilir ve kurumsal girişler devam ederse $300 hedefine kadar uzanabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 çözümü olarak konumlanıyor. Projenin amacı, BTC ekosistemini genişleterek son derece hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturmayı mümkün kılmak.

BTC’nin eşsiz güvenliği ile Solana’nın yüksek performanslı altyapısını birleştiren proje, sorunsuz BTC köprüleri ve ölçeklenebilir dApp geliştirme dahil olmak üzere tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje, yatırımcıların temellerine güvenebilmesi için Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 15,6 milyon doları geçti ve sınırlı bir tahsis kaldı. Bugünkü aşamada HYPER token fiyatı yalnızca 0,012915 dolar seviyesinde, ancak ön satış ilerledikçe bu fiyatın artması bekleniyor.

HYPER tokenlerini resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto veya banka kartı ile satın alabilirsiniz.