Altcoin Haberleri

Solana Meme Coin Platformu Pump.fun, Günlük Gelir Açısından Hyperliquid’i Geçti

Hyperliquid meme coin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
DefiLlama verilerine göre Solana tabanlı meme coin platformu Pump.fun, günlük gelir açısından Hyperliquid’i geride bıraktı.

Jupiter’in verilerine göre, Pump.fun pazartesi günü 1.02 milyar dolar işlem hacmi kaydetti. Bir önceki gün kaydedilen işlem hacmi ise 942 milyon dolardı.

Meme Coin Piyasasının Değeri 83 Milyar Dolara Ulaştı

Bu arada meme coin piyasasının toplam değeri pazar günü 83 milyar dolara ulaşarak 30 günün en yüksek seviyesini gördü.

Meme coin piyasasının değeri şu anda 76 milyar dolar seviyesinde olsa da meme coin’lere yönelik güçlü bir ilgi var.

Pump.fun’ın kilitli toplam değeri (TVL) pazar günü 334 milyon dolara ulaştı. Bu, platformun akıllı sözleşmelerine sermaye girişinin devam ettiğini gösteriyor.

Pump.fun, günlük gelir açısından Tether ve Circle’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bireysel yatırımcıların yeniden meme coin’lere yönelmesiyle birlikte protokol sıralamalarında önemli bir değişiklik olduğu görülüyor.

Bu arada Pump.fun, içerik üreticilerine 4 milyon dolar ödül dağıttığını duyurdu.

Pump.fun’ın kurucu ortağı Alon, platformun canlı yayın aracının eş zamanlı yayınlar açısından Rumble’ı geride bıraktığını, Twitch ve Kick’e yaklaştığını söyledi. Ancak bu iddialar üçüncü taraf veri platformları tarafından doğrulanmadı.

Meme coin piyasasının son zamanlarda yakaladığı ivme Dogecoin gibi büyük tokenlerin de yükselmesini sağladı. Dogecoin, Dogecoin ETF lansmanının ertelenmesine rağmen bir haftada %11 değer kazandı.

Memecore (M), Moo Deng (MOODENG) ve DORA da dahil olmak üzere daha az bilinen meme coin’lerde de fiyat artışları görüldü.

Pump.fun, Kolscan’ı Satın Aldı

Pump.fun, temmuz ayında yaptığı duyuruda cüzdan izleme aracı Kolscan’ı satın aldığını açıkladı.

Bu entegrasyonla birlikte Kolscan’ın analitikleri Pump.fun’ın sosyal alım satım özellikleriyle birleşerek şeffaflık, cüzdan izleme ve kopya ticareti (copy trading) kapasitesi iyileştirilecek.

Pump.fun’ın kurucu ortağı Alon Cohen, ekosistemin başarısı için topluluğun ve paylaşılan görüşlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Kolscan’ın tüm hizmetleri kullanıcılar için ücretsiz olacak.

