Cryptonews Fiyat Tahminleri

Solana Fiyatı 7 Ayın Zirvesinde! SOL İçin Hedef 1.000 Dolar mı?

SOL Solana
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana ağındaki yeni kullanıcı sayısında ciddi bir artış olmasa da uzun vadeli Solana fiyat tahminleri pozitif yönde.

Solana şubat ayından bu yana ilk kez 220 doları aştı. SOL’un yükselişinde etkili olan makroekonomik faktörler arasında FED’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler yer alıyor.

On-chain verileri, yeni yatırımcıların alım yapmasından ziyade mevcut yatırımcıların pozisyonlarını artırdığını gösteriyor.

Yeni Solana Adresleri.
Yeni Solana Adresleri. Kaynak: Glassnode.

Solana ağındaki yeni adreslerin sayısı 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak SOL’a yönelik talebi artırabilecek çeşitli faktörler bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu ay faiz indirimine gitmesi beklenirken, yıl sonundan önce 75 baz puanlık bir faiz indirimi uygulanması bekleniyor. Bu durum SOL gibi riskli varlıklara yönelik talebi artırabilir.

Rate cut probabilities. Source: CME Fedwatch tool.

Solana Fiyat Tahmini: SOL 1.000 Dolar Olur mu?

Solana fiyatı, nisan ayının ortalarından beri şekillenmekte olan yükselen kama formasyonunu kırmak üzere olduğu için yakında bir yükseliş görülebilir.

Geçen ay şekillenen trend desteği, Solana’nın formasyonun üst sınırını test etmesini sağladı.

solana fiyat grafiği
1 günlük SOL / USD grafiği. Kaynak: TradingView.

Kar alımları nedeniyle SOL’un ret görme ihtimali var ancak RSI şu anda 62 seviyesinde ve daha fazla yükseliş olabileceğine işaret ediyor.

MACD de sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturdu. Bu, uzun süreli yükseliş trendinin bir işareti olarak değerlendirilir.

Solana ivmesini korur ve bir kırılım gerçekleştirirse 300 dolar civarına kadar yükselebilir.

Solana bu seviyeden destek alabilir ve %85 artışla 400 dolar seviyesini görebilir.

Ancak kurumsal yatırımcı ilgisi ve ABD’nin spot Solana ETF’lerine onay vermesi altcoin’e yönelik talebi daha da artırabilir ve SOL’un %355 artışla 1.000 doları görmesini sağlayabilir.

Değerlendirilebilecek Alternatif Kripto Projeleri

Solana’nın güçlü bir fiyat artışı yaşama ihtimali olsa da düşük piyasa değerine sahip meme coin’lerin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Yeni kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Bir alım satım botu olan Snorter, yatırımcılara yükselme potansiyeli olan coin’lere erkenden yatırım yapma imkanı tanıyor.

Özellikle “sniping” için tasarlanan Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter Bot ve diğer alım satım botları.
Snorter Bot ve diğer alım satım botları.

SNORT token ön satışında 3.8 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %129’a varan APY sunuyor.

Projenin resmi web sitesine giderek Snorter (SNORT) token ön satışına katılabilirsiniz.

Ayrıca Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
