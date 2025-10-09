Solana Fiyat Tahmini: Yeni Stablecoin Lansmanı Yaklaşıyor! SOL Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana 304 milyar dolar değerindeki stablecoin piyasasındaki konumunu güçlendirirken, yatırımcılar “Solana fiyatı yükselir mi? SOL ne olur?” gibi sorular soruyor.

DEX ve DeFi alanının dev ismi Jupiter’in yeni stablecoin’i JupUSD, Solana’ya yönelik talebin artmasını sağlayabilir.

BREAKING: Jupiter is launching its own stablecoin 🥳



Built in partnership with @ethena_labs, engineered to connect the Jupiverse.$JupUSD, going live in Q4. pic.twitter.com/MWTNTwpvHJ — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 8, 2025

Ağdaki JupUSD işlemlerinin işlem ücretleri SOL ile ödeneceği için Solana’nın kayda değer bir talep görebileceği yönünde tahminler var.

DefiLlama verilerine göre, Jupiter’in son 30 günlük işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olup, stablecoin’in potansiyelini gözler önüne seriyor.

Stablecoin piyasası giderek büyüyor. Stablecoin piyasasının toplam değeri son bir yıl içinde %75’ten fazla artarken, ABD’nin GENIUS Yasası’nın piyasaya daha fazla sermaye girişi gerçekleşmesini sağlayabileceği yönünde tahminler var.

Stablecoin piyasasının toplam değeri. Kaynak: DefiLlama.

Solana Fiyat Tahmini: JumpUSD Solana’nın Rekor Seviyelere Ulaşmasını Sağlar mı?

Solana’ya yönelik talebin artması, SOL’un 6 aylık yükselen kama formasyonunu kırması için ihtiyacı olan ivmeyi yakalamasını sağlayabilir.

SOL şu anda baskı görüyor ve 220 dolar civarındaki arz bölgesi yeniden test ediliyor.

1 günlük SOL / USD grafiği. Kaynak: TradingView.

Solana’nın momentum indikatörleri kısa vadeli zayıflığa işaret ediyor. RSI 48 seviyesinde olup, satış baskısının artabileceğini gösteriyor.

MACD histogramı da sinyal çizgisinin altına düşerek bir ölüm kesişimi (death cross) oluşturmak üzere olup, ihtiyatlı olunması gerektiğini gösteriyor. “Ölüm kesişimi” genellikle bir düşüş trendinin habercisi olarak değerlendirilir.

Ancak talebi artıracak çeşitli faktörler SOL’un 4. çeyrekte ivme yakalamasını sağlayabilir. JupUSD lansmanı, ABD’nin faiz indirimleri ve spot SOL ETF’lerinin onaylanması Solana’yı olumlu yönde etkileyebilir.

Solana için kilit kırılım eşiği 300 dolar civarında bulunuyor. Solana bu seviyeyi desteğe dönüştürürse fiyat keşfi aşamasına girebilir ve %130’luk fiyat artışıyla 500 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Solana ivmesini sürdürürse %350’lik bir fiyat artışıyla 1.000 dolar seviyesini görebilir.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Solana gibi köklü altcoin’lerin yanı sıra farklı alternatifleri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni kripto paralara ve ön satış projelerine göz atabilirler.

Ön satış coin’leri genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama eğilimi gösterir.

Yeni bir kripto projesi olan Snorter (SNORT), piyasaya yeni bir soluk getiriyor.

Snorter, özellikle “sniping” için tasarlanmış bir alım satım botudur. Snorter botun özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

SNORT token ön satışı yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü ve yaklaşık 4.5 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %110’a varan APY sunuyor.

Snorter’ın (SNORT) resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz. Ön satışın sona ermesine sadece 10 gün kaldı.

Gelişmelerden haberdar olmak için Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

