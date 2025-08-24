Solana Fiyat Tahmini: SOL Yeni Rallinin Kapısını mı Aralıyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana bu hafta yüzde 8,1 yükselerek 208 dolara tırmandı ve günlük işlem hacimleri 6,67 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Piyasa değeriyle 112,5 milyar dolar seviyesinde 6. sırada yer alan Solana, yeniden kripto piyasasının gündeminde.

540 milyon SOL tokenlık dolaşımdaki arzıyla, varlık şimdi bir sonraki büyük hamlesini belirleyebilecek kritik bir direnç bölgesini test ediyor.

Solana (SOL/USD) Teknik Görünümü

4 saatlik grafikte Solana fiyat tahmini boğa yönlü görünüyor; fiyat, son haftalarda üç kez reddedildiği 210 dolar direncine yaklaşıyor.

Bu üçlü tepe formasyonu genellikle tükenmeyi işaret etse de, Solana’nın yapısı yapıcı kalıyor; Temmuz’dan bu yana yükselen trend çizgisi boyunca oluşan daha yüksek dipler bu durumu destekliyor.

Solana Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Teknik göstergeler de boğa senaryosunu doğruluyor. RSI 67 seviyesinde, güçlü momentum sergiliyor ancak aşırı alım bölgesine girmiyor. MACD ise pozitif seyrediyor ve histogram çubukları genişliyor.

SOL is up 8.1% this week, now trading at $208. But it’s facing a key test at the $210 resistance, where a triple top pattern has formed.



Is this exhaustion — or the setup for a breakout? 👇 pic.twitter.com/TD9bAqtbqX — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Mum formasyonları da desteğin güçlü olduğunu gösteriyor: 187 dolar civarındaki uzun alt gövdeler, alıcıların dip seviyelerde sürekli devreye girdiğini ve talebin sağlam olduğunu ortaya koyuyor.

Solana İzlenecek Kritik Seviyeler

Kısa vadede Solana’nın seyri, 210 dolar direncini kırıp kırmayacağına bağlı. Başarırsa, 218 ve 228 dolar seviyeleri gündeme gelirken, TradingView 250 doları olası bir genişleme hedefi olarak gösteriyor.

📊 Technicals:



RSI at 67, strong but not overheated



MACD bullish, momentum expanding



Support at $195 & $187



Breakout above $210 → targets $218, $228 & potentially $250



If bulls seize control, SOL could be on track for its next big rally. 🚀 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Aşağı yönlü risklerde ise destekler 195 ve 187 dolar, 50 periyotluk SMA ise 188 dolarda bulunuyor. Bu seviyeler kaybedilirse momentum değişir ve bir sonraki kritik seviye 176 dolar olur.

Öne Çıkan Ticaret Seviyeleri:

Direnç: 210 → 218 → 228

Destek: 195 → 187 → 176

Trader’lar İçin

Şu aşamada Solana’da strateji sabır ve onay beklemek. 210 doların üzerinde kapanış, kırılımın doğrulandığını gösterir ve 187 dolar altındaki risk yönetimiyle long pozisyon açılabilir.

Bu senaryo gerçekleşirse, Solana haftalık kazançlarını artırmaya devam edebilir ve 250 dolara meydan okuyarak DeFi’de en hızlı büyüyen varlıklardan biri olarak konumunu sağlamlaştırabilir.

Daha geniş kripto piyasası istikrar kazandıkça, Solana’nın hızı ve teknik gücü, bu konsolidasyonun bir sonraki büyük hareket için hazırlık olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı Bitcoin Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak öne çıkıyor. Projenin amacı, Bitcoin ekosistemini genişleterek süper hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturmayı mümkün kılmak.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, sorunsuz BTC köprüsü ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının kapısını açıyor.

Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje, yatırımcılara güven sağlamak amacıyla Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 11,7 milyon doları geçti ve yalnızca sınırlı bir kota kaldı. Bugünkü aşamada HYPER tokenları 0,012795 dolar seviyesinden satılıyor; ön satış ilerledikçe bu fiyatın yükselmesi bekleniyor.

HYPER tokenlarını resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katılmak İçin Tıklayın