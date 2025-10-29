Solana Fiyat Tahmini: SOL Yeni Bir Rekorun Eşiğinde Olabilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitwise’ın yeni Solana tabanlı borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmesi ve Western Union’dan gelen ilginç bir duyuru Solana fiyatının rekor seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), lansmanından kısa bir süre sonra yaklaşık 300 milyon dolar varlığa ulaştı. BSOL, fonun varlıklarının tamamını stake ederek yatırımcılara %7.3 oranında yıllık getiri (APY) sunuyor.

Bu arada Western Union ise Solana tabanlı bir stablecoin olan USDPT’nin lansmanını duyurdu. Bu yeni stablecoinin 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi ve tokeni kullanıcılara sunmak için borsalarla işbirliği içinde çalışması bekleniyor.

Western Union CEO’su Devin McGranahan, “Dijital varlık ağımız ve USDPT, finansal hizmetleri herkes için erişilebilir hale getirme misyonumuzu gerçekleştirmemizi sağlayacak” dedi.

Solana Fiyat Tahmini: RSI Satın Alma Sinyali Veriyor

Solana son 7 günde %7 oranında değer kazandı ve FED’in faiz kararı öncesinde 200 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor.

Solana’nın 180 dolardaki kilit destekten sıçraması kısa vadeli pozitif görünümü destekliyor. 180 dolar bölgesi önemli bir bölge olarak öne çıkıyor ve Solana’nın tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yükselişe geçmesini sağlayabilir.

Bu arada Solana’nın göreceli güç endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak alım sinyali verdi. Bu durum Solana’nın giderek daha fazla ivme kazandığınını göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışla birlikte önümüzdeki haftalarda Solana tabanlı yatırım ürünlerinin büyük talep görmesi bekleniyor.

Bu arada SUBBD (SUBBD) gibi en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Ethereum tabanlı bir proje olan SUBBD, merkezi olmayan içerik platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SUBBD (SUBBD) Yapay Zeka ve Web3’ü Bir Araya Getiriyor

SUBBD (SUBBD) yapay zeka araçlarını ve kripto ödemelerini bir araya getiren Web3 tabanlı bir içerik platformudur.

İçerik üreticilerinin artık içerik oluşturmak, bunları düzenlemek ve yayınlamak için ayrı ayrı uygulamalar kullanmalarına gerek yok. SUBBD tüm bunların tek bir platformda yapılmasını mümkün kılıyor.

Bu arada SUBBD token sahipleri abonelik ücretlerinde indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi birçok avantaja sahip olacak. Ayrıca içerik üreticileri de platformun yol haritası üzerinde söz hakkına sahip olacak.

SUBBD token şu anda ön satış aşamasında ve platformun resmen piyasaya sürülmesinin ardından önemli ölçüde değerlenebileceği yönünde tahminler var.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

SUBBD Satın Al

