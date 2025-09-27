Solana Fiyat Tahmini: SOL Momentumunu Geri Kazanmaya Çalışırken İzlenecek Kritik Seviyeler

Solana (SOL), son 24 saatte %3,44 artışla 201,32 dolardan işlem görüyor ve günlük işlem hacmi yaklaşık 8,8 milyar dolar seviyesinde. 109,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile CoinMarketCap sıralamasında 6. sırada yer alan SOL, kurumsal sermayenin ilgisiyle yakından takip ediliyor.

Piyasa analistleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ekim ortasına kadar birkaç Solana staking ETF başvurusuna karar vermesini bekliyor. Franklin Templeton, Fidelity, Bitwise, Grayscale, VanEck ve CoinShares, güncellenmiş S-1 dosyalarını sunan firmalar arasında.

ETF analisti Nate Geraci, bu gelişmenin, REX-Osprey Solana Staking ETF’in lansmanını takip ettiğini ve ETF’in ilk günlerinde 12 milyon dolarlık giriş ve 33 milyon dolarlık işlem hacmi kaydettiğini belirtti.

Pantera Capital da iyimserliği paylaştı ve Solana’yı “kurumsal dönemi için sıradaki varlık” olarak nitelendirerek, son günlerde Avrupa’da Bitwise Solana staking ETP’ye 60 milyon dolarlık giriş olduğunu vurguladı.

Temel Veriler:

Piyasa Değeri: 109,4 milyar dolar

Dolaşımdaki Arz: 543,5 milyon SOL

24 Saatlik İşlem Hacmi: 8,8 milyar dolar

Sıralama: CoinMarketCap’te 6. sırada

Analistler, ABD merkezli birden fazla staking ETF’in onaylanmasının kurumsal benimsemeyi hızlandırabileceğini ve SOL’u kısa vadede 250 dolar seviyelerine taşıyabileceğini öngörüyor.

Ortaklıklar ve Ekosistem Büyümesi

ETF spekülasyonlarının ötesinde, Solana ekosistemini yeni iş birlikleriyle genişletmeye devam ediyor. Kayda değer bir gelişme, Solana altyapısı destekli GameFi projesi Tapzi (TAPZI) oldu. Geleneksel play-to-earn token’larının aksine Tapzi, satranç ve tic-tac-toe gibi yetenek temelli staking oyunlarına odaklanıyor ve ön satışlarda 50 milyon dolardan fazla fon topladı. Projeksiyonlar, token değerinin benimsenme arttıkça 100–500 kat artabileceğini öngörüyor.

Solana, ödeme sağlayıcıları ve ölçeklendirme çözümleri ile ilişkilerini güçlendirerek hem DeFi hem de kurumsal uygulamalarda blockchain talebini artırıyor. Mevcut işlem verileri, SOL’un 152–201 dolar arasında işlem gördüğünü gösterirken, analistler kurumsal talep ve geliştirici faaliyetlerinin güçlü kalmasıyla 175 dolara doğru bir hareketi izliyor.

Stratejik iş birlikleri burada kritik rol oynuyor. Kullanım alanlarının ve gerçek dünya uygulamalarının genişlemesi, kısa vadeli fiyat oynaklığı devam etse de uzun vadeli büyüme potansiyelini destekliyor ve ağ talebini artırıyor.

Solana Teknik Görünüm ve İşlem Stratejisi

Teknik olarak, Solana fiyat tahmini, toparlanma çabalarına rağmen baskı altında olduğundan düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor. 4 saatlik grafikte SOL, 205,50 dolar civarında dirençle birlikte düşen bir kanal içinde hareket ediyor. 50 periyotluk SMA 219,50 dolar ve 100 periyotluk SMA 215,40 dolar civarında güçlü engeller oluşturuyor; boğaların bu seviyeleri aşması gerekiyor.

Solana (SOL/USD) Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Mum grafiği hareketi, tekrar eden uzun üst fitillerle satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Momentum karışık; RSI 40 civarındaki aşırı satış bölgesinden toparlansa da, yükseliş sapması (bullish divergence) belirtileri göstermiyor.

İzlenecek Önemli Seviyeler:

Direnç: 205,50; 215,40; 219,50 dolar

Destek: 197,00; 185,40; 177,40 dolar

İşlem Stratejisi:

Düşüş Senaryosu: Short pozisyonlar için 205–207 dolar civarında girişler uygun olabilir, stop-loss 212 doların üzerinde, hedefler ise 197 ve 185 dolar.

Short pozisyonlar için 205–207 dolar civarında girişler uygun olabilir, stop-loss 212 doların üzerinde, hedefler ise 197 ve 185 dolar. Yükseliş Senaryosu: 216 dolar üzerinde bir kırılma, piyasadaki duyarlılığı boğa lehine çevirebilir ve yukarı yönlü potansiyel 224 ile 232 dolar seviyelerine açılabilir.

Şu aşamada Solana’nın fiyat hareketi, yukarı çıkış denemelerine rağmen aşağı yönlü bir merdiveni andırıyor; 216 doların üzerinde kararlı bir kırılma gerçekleşmediği sürece, olası ralliler tekrar düşüşe dönüş riski taşıyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvencesi ile Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), kendisini Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 olarak konumlandırıyor. Projenin amacı, BTC ekosistemini düşük maliyetli ve yüksek hızlı akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkânıyla genişletmek.

BTC’nin benzersiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısı ile birleştiren proje, sorunsuz BTC köprülemesi ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Proje ekibi, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor ve projenin temellerini yatırımcılara güven vermek amacıyla Consult tarafından denetletmiş durumda.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 18,4 milyon doları geçti ve yalnızca sınırlı bir tahsis kaldı. Mevcut aşamada HYPER token’ları yalnızca 0,012985 dolardan satılıyor; ancak ön satış ilerledikçe bu fiyat artacak.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile satın alınabiliyor.