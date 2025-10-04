Solana Fiyat Tahmini: SOL Kurumsal Alımlar ile Yükseliyor – Sırada Yeni Zirve mi Var?

Solana (SOL), şu anda 227,69 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son haftaki yoğun kurumsal girişlerin ardından piyasa güveni artarken istikrarını koruyor.

Zincir üstü ve türev veriler, piyasa yapısında önemli bir değişimi işaret ediyor: kurumlar giderek daha kararlı, perakende yatırımcılar ise temkinli davranıyor.

Velo.data verilerine göre, CME’de Solana vadeli işlemler açık pozisyonu (OI) rekor seviyeye ulaşarak 2,16 milyar doları buldu. Fiyat ise 195 dolardan 235 dolara %23 artış kaydetti.

Bu pozisyonlanma, 10 Ekim’de SEC’in Solana ETF kararına hazırlık olarak değerlendiriliyor. Zamanlama, profesyonellerin volatilite artışı beklentisiyle konumlandığını gösteriyor.

SOL CME vadeli işlem verileri. Kaynak: Velo.data

CME’nin yıllıklandırılmış temeli %16,37, Temmuz’daki %35 seviyesinden düşmüş; bu da spekülatif olmadığını gösteriyor.

Öte yandan, perakende yatırımcı açık pozisyonları sabit ve fonlama oranları nötr seviyede. 22 Eylül’de 250 milyon dolarlık long pozisyonunun likide olmasıyla yaşanan 307 milyon dolarlık tasfiye, perakendenin temkinli davranmasını açıklıyor.

Analistler, bu dengeyi koruyan ancak yükselişe açık yapı sayesinde Solana’nın, kurumsal birikim tabanı ile perakende kaldıraç baskısının düşük olması nedeniyle, genellikle ani bir tepe yerine kontrollü bir yükseliş trendi izleyeceğini öngörüyor.

Solana ETP Girişleri Kurumsal Talebi Güçlendiriyor

Kurumsal ilgiyi gösteren bir diğer işaret, Solana ETP’lerine yapılan girişler oldu. Toplam Solana ETP varlıkları (AUM) 500 milyon doları aştı, bunun büyük kısmını REXShares’in Solana Staking ETF’i (SSK) oluşturuyor ve fonun 400 milyon doların üzerinde AUM’u bulunuyor.

Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) ise 100 milyon doların üzerinde AUM seviyesine ulaştı ve her iki ürün de lansmanlarından bu yana hızla yayıldı. Bu durum, yatırımcıların Solana’ya erişim biçiminde spekülatif işlemlerden, staking yoluyla getiri sağlayan düzenlenmiş ürünlere geçiş yaptığını gösteriyor.

Bu girişler, piyasada olgunlaşmayı işaret ediyor ve Solana’nın 2025’te en çok birikim yapılan altcoinlerden biri olduğunu doğruluyor. Ayrıca spot piyasadaki likiditeyi sıkılaştırarak fiyatı destekliyor, çünkü borsalardaki arz azalıyor. CME’de rekor seviyedeki vadeli işlem hacmi ile birleştiğinde, kurumsal pozisyonlanmanın Solana fiyatını giderek daha fazla şekillendirdiği anlaşılıyor.

Solana Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm

Teknik açıdan Solana (SOL) fiyat tahmini boğa eğilimini koruyor. SOL, geçen hafta 205 dolardan 227 dolara yükselerek belirgin bir yukarı trend oluşturdu. 50 SMA ($214,50) ve 100 SMA ($216,35) fiyatın altında yer alıyor; bu, boğa kesişimini ve trendin sağlam olduğunu gösteriyor.

Solana Fiyat Tahmini – Kaynak: Tradingview

Mum grafiklerinde, büyük yükselişin ardından küçük gövdeli mumlar ve üst fitiller gözlemleniyor; bu da kısa vadeli konsolidasyonun işareti. RSI 55,9, piyasada hâlâ yukarı hareket için alan olduğunu gösteriyor.

Direnç seviyeleri: $237 ve $244,85. Momentum devam ederse, potansiyel hedef $253,44 olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için ideal alım bölgesi $224–$225 aralığı; alt kanal, dipten alım için uygun bir nokta sunuyor.

Solana, hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığı sürece genel eğilim boğa olarak değerlendiriliyor. Bu da SOL’u, önümüzdeki aylarda yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir kırılmaya hazır konumda gösteriyor.

