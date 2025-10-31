Solana Fiyat Tahmini: SOL Ayı Piyasasını Alt Edebilir mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana fiyatı bir süredir 200 dolar civarındaki direnci aşmaya çalışıyor ancak sürekli olarak başarısız oluyor.

Ancak fiyattan bağımsız olarak Solana ağının iyi performans gösterdiği söylenebilir. Solana ağındaki stablecoinlerin toplam piyasa değeri 16.25 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan son zamanlarda Solana ile ilgili çeşitli olumlu gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri Bitwise Solana Staking ETF’in (BSOL) bu haftanın başlarında piyasaya sürülmesinin ardından sadece iki gün içinde 116 milyon dolara ulaşmasıdır. Ancak bu ETF’in piyasaya sürülmesine rağmen Solana fiyatında kayda değer bir hareketlilik görülmedi.

Solana just rang the closing bell @NYSE.



We’re still open. 🫡 pic.twitter.com/KzVlO8OgRR — Solana (@solana) October 30, 2025

Solana grafiğine bakıldığında ilginç işaretler görülüyor. Solana destek seviyesini korur ve ivme yakalarsa yükselişe geçebilir.

Solana Fiyatı Kasımda 300 Doları Görür mü?

Kaynak: SOLUSD / TradingView

Solana kısa bir süre önce düşüş yaşadı ancak yakın zamanda toparlanabilir. SOL 180 dolar ile 185 dolar bandında güçlü bir destek buldu ve bu noktadan toparlanmaya başladı.

SOL yükseliş eğilimi gösterse de 196 dolar bölgesini görmeden önce sağlıklı bir gerileme yaşayabilir.

Solana 185 doların üzerinde kaldığı sürece 196 dolara doğru yükselebilir. Altcoin için bir sonraki hedef seviye 205 dolar civarında olabilir. RSI 65 civarında olup ivmenin toparlandığını gösteriyor.

Two coffees and a bell. pic.twitter.com/kQHRUwc3Gk — Solana (@solana) October 31, 2025

SOL yukarı yönlü kırılmaya hazırlanıyor ancak 205 dolara doğru yükselmesi için 196 doları aşması gerekiyor.

Maxi Doge Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yatırımcılar Solana’nın yeniden ivme yakalamasını beklerken, Maxi Doge gibi ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Ethereum tabanlı bir meme coin projesi Maxi Doge, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılara staking ödülleri sunuyor.

Yatırımcılar Maxi Doge ön satışına yoğun ilgi gösterdi ve şimdiye kadar 3.84 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Maxi Doge, staking işlemlerinde %79’a varan APY sunuyor. MAXI token şu anda 0.0002655 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Piyasanın yeniden toparlanması beklenirken Maxi Doge’nin de ilerleyen zamanlarda iyi performans göstermesi bekleniyor.

