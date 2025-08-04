Solana Fiyat Tahmini: SOL 900 Doları Görebilir mi?

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Temmuz ayındaki güçlü rallinin ardından piyasa durağan seyrederken Solana (SOL) da son 7 günde %15.3 oranında değer kaybetti.

X’te 190.000’den fazla takipçisi bulunan kripto analisti Ted Pillows, Solana için yükseliş beklentilerini paylaştı. Analist, tokenin 140 dolara geriledikten sonra önümüzdeki aylarda 900 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

$SOL cup and handle pattern formation. 👀



Network activity is still strong, so I'm not writing off Solana in 2025.



I think a dip towards $140-$150 before reversal is highly likely to happen. pic.twitter.com/UeCpANotXK — Ted (@TedPillows) August 2, 2025

Pillows, Solana blok zincirinin ağ faaliyetlerinin güçlü olduğunu vurgularken on-chain verileri de bunu doğruluyor. Veriler, aylık işlemlerin temmuz ayında 3.5 milyar dolar ile 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bu, Temmuz 2024’e kıyasla %67’lik ve bu yılın haziran ayına kıyasla %17’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) ve Fartcoin (FARTCOIN) gibi meme coinlerin popülerliğinin artması da işlemlerin artmasında etkili oldu.

Bu arada Canary Capital’in PENGU için borsa yatırım fonuna (ETF) onay alması da Solana tabanlı meme coinlerin güçlü bir yükseliş yaşamasında etkili oldu.

Ayrıca REX Osprey’in staking özelliği barındıran Solana ETF’ini piyasaya sürmesi de pozitif Solana fiyat tahminlerini destekliyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Daha Fazla Düşüş Yaşayabilir

SOL’un grafiğine bakıldığında fiyatın 156 dolara ulaşmasının ardından pozitif yanıt verdiği görülüyor.

Trend desteğine verilen bu yanıt, söz konusu desteğin piyasa katılımcıları için önemini gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda orta hattında altında ve aşırı satış seviyelerine yakın. RSI’nin mevcut durumu ve SOL’un trend desteğinden sıçraması kısa vadeli Solana fiyat tahminlerini destekliyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında tokenin uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Solana’nın şu anda 900 doları görme ihtimali düşük olsa da imkansız olduğu söylenemez.

Önümüzdeki aylarda daha fazla Solana ETF’i piyasaya sürülürse SOL yeni rekorlar kırabilir ve yıl sonuna kadar çok daha yüksek seviyeleri görebilir.

Bu arada “altcoin sezonu” beklentileri artarken SUBBD (SUBBD) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışında Yaklaşık 1 Milyon Dolar Toplandı

SUBBD (SUBBD) içerik üreticilerinin içeriklerini özgürce paylaşabilmeleri için adil olmayan kısıtlamaları ve yasakları ortadan kaldırıyor.

Proje, yapay zeka ile içerik üretimini desteklerken, aynı zamanda içerik üreticileri için kazançlı bir platform sunuyor.

İçerik üreticileri, SUBBD token aracılığıyla platformun yönetim politikalarında söz sahibi olurken, kullanıcılar da abonelik ücretlerinden indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından SUBBD token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.