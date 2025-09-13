Solana Fiyat Tahmini: SOL 7 Ayın Zirvesinde! Sırada 300 Dolar mı Var?

Solana (SOL), bu hafta %19,4 yükselerek 7 ayın en yüksek seviyesi olan 244 dolara ulaştı. Ralli, Galaxy Digital’in 1,16 milyar dolarlık alımı ve Forward Industries’in 1,65 milyar dolarlık hazine hamlesi dahil olmak üzere taze kurumsal fon akışlarından destek buldu.

Artan momentumla birlikte SOL, yıl sonuna kadar 300 dolarlık potansiyel yükseliş öncesi son engel olan 250 dolar direnç seviyesini test ediyor.

Kurumsal Talep Solana’yı (SOL) Zirveye Taşıdı

Galaxy Digital, son aylarda en büyük SOL alımlarından birine imza atarak üç gün içinde büyük borsalardan yaklaşık 5 milyon tokenı, yani 1,16 milyar dolarlık SOL’u satın aldı. İlk 486 milyon dolarlık dilim, SOL’u 8 ayın en yüksek seviyesi olan 220 doların üzerine taşıdı ve 17 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı.

Forward Industries de kurumsal hazinesinin bir kısmını Solana ağına taşıyarak SOL’u destekledi; işlem maliyetlerinin düşük olması ve ölçeklenebilirlik avantajları bunun başlıca gerekçeleri olarak gösterildi. Firma, Jump Crypto ve Multicoin Capital’in desteğiyle toplamda 1,65 milyar dolar topladı; Galaxy Digital ise 300 milyon dolar katkıda bulundu.

Kurumsal alımın öne çıkan etkileri:

Galaxy’nin alımları SOL’u 2024 başından bu yana ilk kez 220 doların üzerine çıkardı.

Ralli sırasında 17 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Kurumsal hazine benimsemesi, SOL’u kurumsal finans ekosisteminin bir parçası hâline getirdi.

Analistler, devam eden fon girişlerinin “Solana sezonu”nun başlangıcını işaret edebileceğini ve fiyatların 300–400 dolar aralığına çıkabileceğini öngörüyor.

Solana (SOL) Teknik Göstergelerle Ralliyi Destekliyor

Solana (SOL), son dönemdeki sert yükselişin ardından 243 dolarda işlem görüyor ve 244 dolarlık direnç seviyesine doğru ilerliyor. Fiyat yapısında görülen yükselen kama, daha yüksek dipler oluşturarak boğa piyasası sinyali veriyor.

Kısa vadeli destek olarak 50 günlük EMA 218 dolarda, uzun vadeli destek ise 200 günlük EMA 191 dolarda bulunuyor. RSI göstergesi 80 seviyesinde, bu da kısa süreli bir duraklama veya konsolidasyon olasılığını işaret ediyor. Son üç mumluk formasyon “üç beyaz asker” olarak adlandırılıyor ve güçlü bir yükseliş sinyali veriyor.

SOL/USD Teknik Görünüm ve Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Kısa vadeli hedefler:

234 dolar üzerinde tutunursa bir sonraki direnç 257 dolar.

Sonraki seviyeler 268 ve 282 dolar, geçmişteki zirveler.

234 doların altına sarkarsa, geri çekilme 224 veya 212 dolara kadar sürebilir.

Kısa vadeli işlemler için 244 doların üzerinde long pozisyon açmak, 224 doların altına stop koymak iyi bir risk-ödül fırsatı sunuyor.

Uzun vadeli yatırımcılar için trend hâlâ sağlam. Kurumsal talebin artması ve teknik göstergelerin momentum göstermesi, yıl sonuna kadar 300 dolarlık seviyeyi giderek daha gerçekçi kılıyor.

Solana 257–268 dolar aralığını aşarsa, yeni bir rekor seviyenin görülme olasılığı artıyor. Ayrıca, Galaxy Digital ve Forward Industries’in alım faaliyetleri, bu rallinin spekülasyondan ziyade gerçek bir birikim süreci olduğunu gösteriyor.

