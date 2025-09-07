Solana Fiyat Tahmini: SOL 200 Dolar Üzerinde Kalırsa Yeni Zirveye Ulaşabilir mi?

Solana (SOL), 2 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu içinde işlem görerek $203.57 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik yapı, alıcı ve satıcıların birbirlerinin kararlılığını test ettiği bir konsolidasyon dönemi olarak değerlendiriliyor.

50-SMA $205 seviyesinde kısa vadeli direnç sağlarken, 200-SMA $194.37 ile daha uzun vadeli destek sunuyor. RSI 52 ile nötr seviyelerde seyrediyor, ancak haftanın başında aşırı satım bölgesinden toparlanma sonrası hafif yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor.

Doji ve spinning top gibi mum formasyonları, yatırımcı kararsızlığını vurgularken, alt sınırda biriken alımlar da dikkat çekiyor.

Kısa vadede üçgenin kırılım yönü, SOL’un bir sonraki önemli hamlesini belirleyecek.

Solana (SOL) Kritik Seviyelerde: Yön Belirsizliği Sürüyor

Solana (SOL/USD), 2 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonunda işlem görmeye devam ediyor ve yatırımcılar kısa vadeli yön için kritik seviyeleri yakından izliyor.

Solana Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Kısa vadeli teknik yapı şu seviyelere dikkat çekiyor:

Yükseliş Tetikleyicisi: $208.62 üzeri kırılım, $212.81 ve $217.65 hedeflerini gündeme getirebilir.

$208.62 üzeri kırılım, $212.81 ve $217.65 hedeflerini gündeme getirebilir. Anlık Destek: $199.25 seviyesi, yükseliş yapısını korumak için kritik.

$199.25 seviyesi, yükseliş yapısını korumak için kritik. Aşağı Yön Riskleri: $199.25 altına sarkma, $194.22 ve $189.91 seviyelerini test ettirebilir.

Ağustos sonundan bu yana oluşan daha yüksek dipler, alıcıların hâlâ aktif olduğunu ve yükseliş potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor. Üçgenin kırılım yönü, SOL’un kısa vadeli hamlesini belirleyecek.

Solana (SOL) Kısa ve Uzun Vadeli Görünüm: $200 Üzeri Kritik Eşiği Koruyor

Solana (SOL/USD), $208.62 direncini aşacak güçlü bir kırılım arayışında. Kısa vadede, bu seviyenin üzerindeki ikna edici hacimle birlikte momentum $220 civarına kadar hızlanabilir.

Teknik göstergeler, boğa formasyonları olan “bullish engulfing” veya “three white soldiers” ile teyit edilirse, alım yönlü hareket güç kazanabilir. Aksi takdirde, direncin reddi kısa vadeli satış baskısını $190 seviyesine çekebilir.

Taktiksel olarak, $208.62 üzerinde doğrulama gören trader’lar için long pozisyon fırsatı doğarken, risk yönetimi amacıyla stop-loss $199 seviyesinde tutulabilir. Bu kırılım, SOL’un yakın vadede $250 seviyesini yeniden test etmesine de olanak tanıyabilir.

Uzun vadede ise Solana’nın DeFi projeleri, NFT ekosistemi ve kurumsal girişler, yatırımcı ilgisini artırmaya devam ediyor. $200 üzerindeki desteğini koruyan SOL, likiditenin büyük altcoinlere yönelmesiyle öncü konumda kalabilir. Momentum devam ederse, Solana fiyatı $200’ün üzerinde istikrarını sürdürerek yeni bir ATH hedefleyebilir.

