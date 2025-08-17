Solana Fiyat Tahmini: SEC’e Rağmen SOL Yükselişte

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana (SOL), bu hafta %8,2 değer kazanarak 193,92 dolar seviyelerine ulaştı ve yeniden yatırımcıların odağına girdi. Bu yükseliş, ABD düzenleyicilerinin Solana tabanlı borsa yatırım fonları (ETF) için kritik kararları ertelemesine rağmen gerçekleşti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitwise ve 21Shares’in Solana ETF başvurularının son onay veya reddin verileceği tarih olan 16 Ekim 2025’e kadar süresini uzattığını duyurdu.

Kurum, piyasa bütünlüğü, yatırımcı koruması ve Solana’nın menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırılacağı konularında daha fazla inceleme gerektiğini belirtti.

Bu yaklaşım, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde yaşanan gecikmeleri hatırlatıyor; her iki varlık da nihai onay öncesi birden fazla süre uzatımıyla karşılaşmıştı. Ancak Solana’nın ağ olgunluğu ve kontrol dağılımıyla ilgili endişeler hâlâ yatırımcıların gündeminde.

Kurumsal Talep Solana’ya Güveni Gösteriyor

Düzenleyici belirsizliğe rağmen, Solana’ya yönelik kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. REX Shares Solana Staking ETF, 150 milyon doları aşan yönetim altı varlıklarla dikkat çekiyor; tek bir günde 13 milyon dolarlık giriş ve 66 milyon dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Bu veriler, yatırımcıların sınırlı düzenlenmiş ürünler üzerinden bile Solana’ya maruz kalmaya istekli olduğunu gösteriyor.

🚨JUST IN: The first 🇺🇸U.S. Solana staking ETF, $SSK, by @REXShares recorded $13M in inflows today, while also hitting a record $66M in trading volume. It was the highest volume day since launch, reflecting growing demand for the ETF. pic.twitter.com/8SWjTedIKj — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 15, 2025

Grayscale, Fidelity, ProShares ve Canary Funds gibi diğer büyük oyuncular da Solana temalı ETF başvuruları yaptı. Öte yandan BlackRock, yalnızca Bitcoin ve Ethereum ürünlerine odaklanarak piyasada temkinli davranıyor. Bu farklılık, kurumsal yöneticiler arasında Solana’nın risk-getiri profilinin ne kadar benzersiz olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto yatırımcıları için öne çıkan üç nokta:

Düzenleyici gecikmelere rağmen kurumsal girişler güçlü kalıyor.

REX Shares ETF aktivitesi, Solana’nın geleceğine dair erken güven sinyali veriyor.

Büyük firmalar arasında görüş ayrılığı var; BlackRock piyasada beklemede.

Solana Teknik Görünümü ve Piyasa Tahmini

Solana (SOL/USD) teknik açıdan olumlu bir tablo çiziyor. Token, $190 seviyesinden toparlanarak 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan $188’in üzerinde kalmayı başardı ve yükseliş yapısını koruyor.

Fiyat hareketleri, yükselen bir trend çizgisini takip ederek daha yüksek dipler oluştuğunu gösteriyor; bu, sürdürülebilir alım ilgisinin klasik bir göstergesi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 53 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine ulaşmadan hâlâ yukarı yön potansiyeli barındırıyor. MACD histogramı sıfır civarında seyrediyor ve olası bir yükseliş kesişimi sinyali veriyor. Bu göstergeler bir araya geldiğinde, olası bir kırılma öncesi momentumun güçlendiğini gösteriyor.

Önemli direnç seviyesi $198’de bulunuyor; bu seviye yükselen üçgen formasyonunun tavanını oluşturuyor. Günlük mumun bu seviyenin üzerinde kapanması, $205 ve potansiyel olarak $214 hedeflerine doğru yol açabilir ve Solana’nın yükseliş momentumu güçlenebilir.

Eğer fiyat $198 seviyesini kıramazsa, $188–$186 bölgesi güçlü destek olarak izlenmeli; $174 altına düşüş ise trend zayıflığına işaret eder.

Geleceğe Bakış: Piyasa SEC’i Göz Ardı mı Ediyor?

Piyasa davranışı, yatırımcıların SEC’in karar ertelemelerini bir uyarı işareti olarak değil, prosedürel bir engel olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Bloomberg analistleri, Solana ETF onay olasılığını %95 olarak belirlerken, tahmin piyasaları daha da iyimser. Onay Ekim’de gelirse, Solana hızlıca Bitcoin ve Ethereum gibi ABD’deki nadir spot ETF’ler arasına katılabilir ve ilk yıl içinde milyarlarca dolarlık girişler çekebilir.

Özetle, piyasa gecikmeleri geride bırakıp yükseliş senaryosuna hazırlanıyor. Teknik güç ve artan kurumsal ilgiyle, Solana bir sonraki büyük kırılmasına hazırlanıyor ve önde gelen dijital varlıklar arasında yerini sağlamlaştırabilir.

