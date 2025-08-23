Solana Fiyat Tahmini: Bu Kritik Seviyenin Aşılması %10 Yükseliş Getirebilir

Solana (SOL), son 24 saatte %11’in üzerinde değer kazanarak 204 dolara çıktı ve yeniden dikkatleri üzerine çekti. Günlük işlem hacmi 13,6 milyar doları aşarken, ekosistemdeki büyüme ve Solana’nın DeFi’deki en hızlı ağlardan biri olması ilgiyi artırıyor.

Temel veriler de momentumun artmasına katkı sağladı. 22 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre, Jito, varlık yönetim devi VanEck ile ortak olarak VanEck JitoSOL ETF için başvuru yaptı.

Bu ürün, kurumsal yatırımcılara Solana’ya maruz kalma imkânı sunarken, aynı zamanda staking ödüllerini de yakalamalarını sağlayacak ve DeFi ile geleneksel piyasalar arasında köprü kurma potansiyeli taşıyor. ABD SEC’in staking ürünleriyle ilgili rehberliği netleştirmesi, bu tür yenilikler için düzenleyici ortamı daha elverişli hâle getiriyor.

Solana Teknik Seviyeleri Kırılma Sinyali Veriyor

Teknik açıdan Solana (SOL) kritik bir dönemeçte bulunuyor. 4 saatlik grafikte 206-210 dolar aralığında üçlü tepe oluşuyor. Bu formasyon genellikle tereddüt anlamına gelse de, fiyat 187 ve 176 dolar üzerindeki yüksek dipleri koruduğu sürece genel yapı boğa yönlü kalıyor.

Momentum göstergeleri de yükseliş senaryosunu destekliyor. RSI 67 seviyesinde, güçlü talep var ancak düşüş uyumsuzluğu gözlenmiyor. MACD, boğa yönlü kesişim gösteriyor ve histogram çubukları genişliyor; alım baskısı hâlâ güçlü.

Önemli destek ve direnç seviyeleri:

Destek: 195, 187, 176 dolar

Direnç: 210, 218, 228 dolar

Fiyatın 210 doların üzerinde kapanış yapması, üçlü tepe formasyonunu geçersiz kılar ve piyasa duyarlılığını yükseliş yönüne kaydırır. Bu senaryo, SOL’u 218 ve ardından 228 dolar seviyelerine taşıyabilir; bu rakamlar TradingView’in yol tahminleriyle de uyumlu.

Solana Fiyat Tahmini ve İşlem Stratejisi

Yatırımcılar için şu anda bekleme oyunu söz konusu. Erken girişler düzeltme riskini artırırken, 210 doların üzerinde kapanış net bir kırılma işareti verecek. 187 dolarda stop kullanmak, aşağı yönlü riskleri sınırlıyor ve yüksek dip formasyonunun gerçekleşmesine alan bırakıyor. Yukarı yönlü hedefler önce 228 dolar, ardından momentum hızlanırsa 250 dolar.

Solana Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Uzun vadede, Solana’nın mevcut seviyelerde tutunması, birçok yatırımcının onu Ethereum’un en ciddi rakiplerinden biri olarak görmesinin nedenini açıklıyor. Yüksek işlem hacmi ve düşük işlem ücretleri, Solana’yı DeFi’de temel bir varlık haline getirirken, ETF lansmanı kurumsal ilgiyi de artırıyor.

Solana fiyat tahmini büyük ölçüde 210 dolar seviyesinin kırılmasına bağlı. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde aşılması, bir sonraki yüzde 10’luk yükselişin daha büyük bir hareketin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor. Hem kısa vadeli trader’lar hem de uzun vadeli yatırımcılar için bu kritik bir an: Solana dirençte takılacak mı yoksa konsolidasyonu yeni bir büyük rallinin fırlatma rampasına mı çevirecek?

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışta: Bitcoin Güvenliği ve Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Projenin amacı, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) ve hatta meme coin yaratımı ile Bitcoin ekosistemini genişletmek.

Bitcoin’in benzersiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Ekip, yatırımcı güveni ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje Consult tarafından denetlenerek sağlam temeller üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 11,3 milyon doları aştı ve sınırlı sayıda token hâlâ yatırımcı bekliyor. Mevcut aşamada HYPER token fiyatı 0,012775 dolar, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’lar, resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto para veya banka kartıyla satın alınabiliyor.

