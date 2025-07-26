Solana Fiyat Tahmini: Kritik Formasyon SOL İçin Güçlü Yükseliş Sinyali Veriyor

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Bitcoin hakimiyetinin zayıflaması ve altcoin sezonunun hız kazanmasıyla birlikte Solana (SOL) yeniden yatırımcı ilgisinin merkezine yerleşti. SOL, 188 dolar seviyesindeki kritik direnci test ederken, önemli teknik formasyonları aşmayı da başardı.

Kripto para, 175,96 – 185,56 dolar arasındaki güçlü direnç bölgesini kırarak yukarı yönlü yeni bir hareketin kapısını araladı. Bu hareket, SOL’un 2021 zirvesi olan 260 dolar seviyesine doğru ilerleme potansiyelini artırıyor.

Farklı zaman dilimlerine dayanan teknik analizler, Solana’nın güçlü bir ivmelenme aşamasına girebileceğine dair çarpıcı işaretler sunuyor.

Günlük grafiğe 2 günlük zaman dilimiyle bakıldığında, aylık bazda %14,64’lük bir yükseliş dikkat çekiyor. Bu görünüm, Solana’nın bir sonraki büyük büyüme aşamasına hazırlandığını ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yola çıktığını gösteriyor.

Yükselen Üçgen Formasyonu Solana’da Hedefi 260 Dolara Taşıyor

Solana’nın günlük grafiği, fiyatın 185 – 190 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesini aşarak net bir yükselen üçgen formasyonunu tamamladığını gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Teknik yapı, SOL’un yükselen trend çizgisinin üzerinde kaldığını ve 160 dolar seviyesindeki kilit desteği koruduğunu ortaya koyuyor. Hareketli ortalamaların (EMA) yerleşimi, yükseliş trendinin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret ediyor.

175,96 – 185,56 dolar arasındaki majör direnç bölgesinin aşılması, 2021 zirvesi olan 260 dolar seviyesine giden yolu açmış durumda. Bu da mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık %38’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yükselen üçgen formasyonları genellikle, taban yüksekliği kadar yukarı yönlü kırılımlar yaratır. Bu da teknik olarak Solana’nın 260 dolar hedef bölgesine doğru ilerleyebileceğini destekliyor.

Hacim analizleri, bu kırılımın ağırlıklı olarak kurumsal alımlar tarafından desteklendiğini ve bireysel yatırımcı spekülasyonunun ötesinde ciddi bir sermaye girişini işaret ettiğini gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 67,07 seviyesinde ve bu da fiyatın aşırı alım bölgesine girmeden önce daha fazla yükseliş için alanı olduğuna işaret ediyor.

Solana Fiyat Tahmini: Yuvarlak Dip Formasyonu Tamamlandı, Hedefler 340-350 Dolar Arasında

2 günlük grafikte, Solana (SOL) aylar süren gelişim sonrası büyük bir yuvarlak dip formasyonunu tamamlayarak en iyimser tabloyu çiziyor.

SOL şu an 186,78 dolar seviyesinde bulunuyor ve breakout seviyesini başarıyla test ederek formasyonun geçerliliğini teyit etti. Bu formasyon, trend dönüşünü işaret eden kıvrımlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Formasyon, SOL’un yaklaşık 270 dolardan başlayıp 105-110 dolar arasında destek bulması ve ardından yükselen diplerle taban oluşturması sürecini gösteriyor.

Son dönemde 180 dolar direncinin kırılması, formasyonun sağ omzunun tamamlanması anlamına geliyor.

Yuvarlak dip formasyonları genellikle, formasyonun derinliği kadar bir yukarı yönlü hedef belirler ve bu hedef, kırılım seviyesine eklenir.

270 ile 110 dolar arasındaki yaklaşık 160 dolarlık derinlik dikkate alındığında, ölçülü hareket tamamlandığında Solana için 340-350 dolar aralığında hedefler öngörülüyor.

Aylık grafik perspektifinde ise SOL, önceki döngünün zirvesi olan 265 dolara yaklaşıyor. Bu seviyenin aşılması, Solana’yı yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bilinmeyen bir alana taşıyacak.

Best Wallet: $BEST Token Ön Satışında Son Haftalara Girildi

Solana’nın teknik olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru kırılım yapma potansiyeli, ekosistem altyapısına erken aşamada yatırım yapmak isteyenler için acil bir fırsat yaratıyor.

Best Wallet’ın $BEST token ön satışı, sınırlı kalan token arzıyla birlikte kapanışa doğru ilerliyor. Erken yatırımcılar, Solana’nın patlayıcı büyüme dönemine hazır kapsamlı ve çok zincirli platformda pozisyonlarını güçlendiriyor.

Kaynak: Best Wallet

$BEST token, sadece ön satış launchpad erişimi ve Solana’nın teknik ivmesini yönetmek için kritik olan staking ödüllerini açıyor.

Ayrıca, Best Wallet’ın launchpad’i aracılığıyla erken aşama Solana projelerine öncelikli erişim sağlanıyor; bu da portföy çeşitlendirmesi açısından doğrudan SOL yatırımlarının ötesinde değer sunuyor.

Best Wallet 2.5.1 sürümü, Fireblocks MPC entegrasyonuyla güvenli ve saklama gerektirmeyen (non-custodial) mimariyi desteklerken, 60’tan fazla blockchain ve kapsamlı Solana fonksiyonelliğini içeriyor.

Platformdaki entegre merkeziyetsiz borsa (DEX), volatil breakout dönemlerinde SOL swap işlemlerinde en iyi fiyatlandırmayı sağlıyor. Yakında gelecek Best Card entegrasyonu ise yapılan harcamalarda %8’e varan nakit iadesi imkanı sunacak.

SOL’un 260-350 dolar hedefleri doğrultusunda %38-80 arasında yükseliş yaşaması muhtemelken, sınırlı kalan $BEST token arzı ve ön satış kapanışına yaklaşılması, bu yükselişten yararlanmak isteyen yatırımcılar için son fırsat penceresini oluşturuyor.