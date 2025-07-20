Solana Fiyat Tahmini: Kritik Bölge Aşılırsa SOL Bu Seviyeyi Görebilir!

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Solana (SOL), bu hafta %11,6’lık etkileyici bir yükselişle kripto para piyasasındaki genel ralliye katıldı ve $185 seviyesindeki kritik direnç bölgesini test etmeye başladı.

Yükseliş, zincir üstü temel göstergelerdeki güçlenmeyle destekleniyor. Solana’nın kilitli toplam değeri (TVL), $6 milyardan $9 milyarın üzerine çıktı. Aktif cüzdan sayısı ise 3,3 milyon kullanıcıyı aşarak ekosistemdeki kullanıcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

Teknik analiz, SOL’un şu anda indirim ve prim bölgeleri arasında kritik bir denge noktasında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Fiyat, $182 seviyesinde dengenin test edildiği bir noktada bulunuyor.

Uzun süredir devam eden $145-$175 aralığında konsolide olan Solana, son fiyat hareketleriyle bu yatay bandı yukarı yönlü kırdı. Mart-Nisan dönemindeki “karakter değişimi” sinyalleri ve ardından gelen “yapı kırılımı” (Break of Structure) onayları, düşük seviyelerde güçlü talebin oluştuğunu destekliyor.

Daha geniş zaman diliminde yapılan analiz, çok yıllık bir “kulp ve fincan” formasyonunu ortaya koyuyor. Bu formasyonun tamamlanması hâlinde, Solana’nın $295 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yeni bir kırılma yaşaması mümkün görünüyor.

Solana Piyasa Yapısı $189 Direncini Zorluyor

Solana’nın (SOL) 4 saatlik grafiği, fiyatın denge bölgesinin üst sınırına ulaştığını ve $189 seviyesindeki kilit direnci test ettiğini gösteriyor. Bu seviye, potansiyel bir kırılma için kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

Hacim profili analizi, özellikle $145 civarındaki yüksek hacimli düğümlerle birlikte güçlü bir destek tabanının oluştuğuna işaret ediyor. Mevcut seviyelerin üzerindeki işlem hacmi ise daha seyrek, bu da direncin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceğine işaret ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına ara vermesi ve 2025’in son çeyreğinde 30 ila 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentiler, yüksek beta varlıklar için elverişli bir likidite ortamı yaratıyor. Bu durum, SOL gibi varlıklar için yukarı yönlü potansiyeli artırıyor.

$189 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek bir kırılma hâlinde ilk hedefler $235 ve $263 direnç bölgeleri olacak. Analist tahminleri ise daha uzun vadede $295, $360 ve $402 seviyelerine kadar yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

Solana’ya özgü katalizörler – güçlü geliştirici aktiviteleri ve kurumsal ortaklıklar – bu teknik kırılmaları destekleyecek temel dayanaklar sunuyor.

Solana’da Haftalık “Fincan ve Kulplu” Formasyon $295 Hedefini Gösteriyor

Solana’nın (SOL) haftalık grafiği, yıllar süren bir süreçte oluşan dev bir “fincan ve kulp” formasyonunu ortaya koyuyor. Teknik analizdeki en güçlü yükseliş devam formasyonlarından biri olarak kabul edilen bu yapı, potansiyel olarak yeni zirvelerin habercisi olabilir.

$SOL Solana Weekly Update 🪙



Massive cup and handle forming on the weekly timeframe ☕️



A new ATH would put this above 295 🐂 pic.twitter.com/LVkaSCu4JG — CJ (@CJsCalls) July 19, 2025

Formasyonun fincan kısmı, SOL’un $260 seviyelerine kadar yükselip ardından $80-$120 bandında yuvarlak dip oluşturarak yeniden toparlanmasıyla şekillendi. Mevcut fiyat hareketleri ise, fincanın kulp kısmını oluşturan sığ bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Bu son konsolidasyon evresi, genellikle formasyonun tamamlanmasıyla birlikte gelen güçlü yukarı yönlü kırılmalardan önce görülüyor. Teknik ölçümlere göre, fincanın derinliğinden yola çıkılarak hesaplanan hedef, SOL için $295 seviyesinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini işaret ediyor.

Ayrıca, küresel likidite koşullarındaki iyileşmeler – merkez bankalarının koordineli genişleme adımlarıyla – kripto para piyasasında “likidite dalgasının ikinci ayağını” destekliyor. Bu durum, özellikle Solana gibi yüksek beta varlıkların önünü açıyor.

Öte yandan, ABD’de gündeme gelen GENIUS Act gibi düzenleyici netlik sağlayacak gelişmeler, altcoin tahsis stratejilerine olumlu rüzgar katarken, SOL’un bu teknik yapıyı tamamlamasına zemin hazırlıyor.

Snorter: 3. Çeyrek Öncesi $1.8 Milyonluk Ön Satış Fırsatını Kaçırmayın

$SNORTER tokenı, Solana’nın bir sonraki büyüme dönemine hazırlanan yatırımcılardan 2,1 milyon doları aşan etkileyici bir ön satış başarısı elde etti.

2025’in 3. çeyreğinde resmi lansmanın hızla yaklaşmasıyla birlikte ön satış dönemi kalıcı olarak kapanıyor. Bu da erken katılımcılar için mevcut fiyatlardan token edinme konusunda son fırsat anlamına geliyor.

Kaynak: Snorter

$SNORTER sahipleri, ekosistem içinde çoklu gelir kaynaklarına erişim sağlıyor. Erken yatırımcılara %207’ye varan yıllık staking ödülleri sunulurken, %0,85 seviyesindeki düşük işlem ücretleri Solana botları arasında maliyet avantajı yaratıyor.

Token sahipleri ayrıca yaklaşan DAO kararlarında oy kullanma hakkı kazanıyor ve platformdaki yeni token lansmanlarına erken erişim imkanına sahip oluyor.

Tokenomik yapısı, uzun vadeli tutmayı teşvik eden staking mekanizmaları ile platform büyümesini destekliyor.

Solana’nın potansiyel $295 hedeflerine yaklaşmasıyla birlikte alternatif projeler de talep görüyor ve $SNORTER talebi paralel olarak artıyor.

Piyasa tahminleri, $SNORTER’ın 2025 sonuna kadar $0.65 seviyelerine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu yükseliş, fayda tokenlarının yaygınlaşması ve Solana ekosisteminin genişlemesiyle destekleniyor.

Kısıtlı kalan ön satış arzı ve yaklaşan lansman takvimi, başarılı ticaret altyapısı projelerinde erken yatırımcılara avantaj sağlayan kıtlık dinamiklerini beraberinde getiriyor.