Solana Fiyat Tahmini: Gözler Bu Seviyede! SOL 500 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 6, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yılın son çeyreği yaklaşırken Solana’da gözler 297 dolar seviyesine çevrildi ve pozitif Solana fiyat tahminleri gündeme geldi.

Makroekonomik koşullar altcoinler gibi risk varlıkları lehine dönerken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayından itibaren üç kez faiz indirimine gideceğine dair beklentiler var.

🇺🇸 FED CAN NOW DO 3 RATE CUTS BY

THE END OF 2025.



MORE LIQUIDITY = ALTSEASON 🚀 pic.twitter.com/0Q8uwjjkrb — Max (@MaxCryptoxx) August 5, 2025

Düşük borçlanma maliyetleri kripto paraların yeni girişler görmesini sağlayabilir ve böylece altcoin sezonu başlayabilir.

Bu arada spot Solana ETF’leri için son karar tarihi 10 Ekim olarak belirlendi. Bu ETF’ler onaylanırsa Solana’ya yönelik talepte kayda değer bir artış görülebilir.

Solana Fiyat Analizi: SOL’un Yükselişi 297 Dolar Seviyesine mi Bağlı?

Solana, düşen kama formasyonunun belirlediği 297 dolar hedefine ulaşma yolunda olabilir çünkü şu anda 4 aylık yükselen kanalı kırmaya yaklaşıyor.

4 saatlik SOL / USDT grafiği, yükselen kanal düşen kama kırılımını destekliyor. Kaynak: TradingView, Binance.

Bu 4 aylık konsolidasyon aşması, kama formasyonunun kademeli olarak devreye girmesine imkan tanıdı. Ayrıca piyasanın hareketlenmesiyle birlikte Solana’nın yükseliş potansiyeli ortaya çıkabilir.

157 dolar civarında şekillenmekte olan trend dönüşümü formasyonu Solana’nın 207 dolardaki direnci yeniden test etmesini sağlayabilir.

Bu arada Solana RSI’sinin nötr çizgisinin altında seyretmesi, satış baskısının yoğun olduğunu gösteriyor.

Öte yandan MACD’in sinyal çizgisiyle bir “ölüm kesişimi” oluşturmak üzere olması da yükseliş trendinin kırılganlığına işaret ediyor.

Solana 157 dolardan sıçrarsa güç kazanabilir.

Bununla birlikte, yükselen kanal kırılımı için son eşik olan 207 dolar seviyesi aşılırsa 297 dolar direnci yeniden test edilebilir.

297 dolar direnci desteğe dönüşürse Solana fiyat keşfi aşamasına girebilir.

ABD faizleri düşürürse ve spot Solana ETF’leri onaylanırsa talep artabilir. Bu durumda Solana %205’lik bir artışla 500 dolara doğru yükselebilir.

Snorter Ön Satışı Devam Ediyor

SOL gibi büyük piyasa değerine sahip tokenlerin yükseliş potansiyeli sınırlıdır. Dolayısıyla yatırımcılar alternatif kripto paraları değerlendirmek istebilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış tokenleri de yer alıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

SNORT tokenin ön satışında şimdiye kadar 2.4 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %155’e varan APY sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.