Solana Fiyat Tahmini: Alpenglow Yükseltmesi Kabul Edildi, SOL ETH’yi Geçer mi?

Solana blok zincirinin çalışma şeklini revize edecek önemli bir önerinin kabul edilmesi Solana fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı. Peki, Solana bu yıl ETH’yi geçebilir mi?

Aspenglow yükseltmesinin onaylanmasının ardından Solana (SOL) son 7 günde yaklaşık %8 oranında değer kazanırken Ethereum (ETH) ise %0.3 değer kaybetti.

🚨UPDATE: SIMD-0326 “Alpenglow”, una propuesta para llevar block finality de 150ms a Solana, alcanzó quórum con 33% del stake votando y 99% a favor, lo que la hace muy probable de aprobarse. La votación permanecerá abierta hasta el epoch 842. pic.twitter.com/cKPbtJa8hZ — SolanaFloor ES (@SolanaFloorES) September 1, 2025

Aspenglow yükseltmesi ağın işlem hızını 12.8 saniyeden 150 milisaniyeye düşürecek.

Sonuç olarak Solana ağı neredeyse internet kadar hızlı olacak. Buna karşılık Ethereum’un işlemleri gerçekleştirmesi birkaç saniye sürüyor.

Solana topluluğu %99 ‘evet’ oyuyla Aspenglow yükseltmesini kabul etti.

Aspenglow yükseltmesiyle birlikte doğrulayıcıların %80’inin sürece dahil olması durumunda işlemler tek bir turda doğrulanacak. Ayrıca veri çoğaltma süreci ise daha öncesine kıyasla daha hızlı olacak.

Tüm bu teknik iyileştirmeler pozitif Solana fiyat tahminlerini destekliyor. Dolayısıyla Solana fiyatının 200 dolarda destek bulması durumunda kayda değer bir fiyat artışı yaşama ihtimali var.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Kama Formasyonunu Kırarsa 700 Doları Hedefleyebilir

Solana’nın günlük grafiğine bakıldığında fiyatın baskı altında olduğu ve 200 dolarda dirençle karşılaştığı görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda hem Ethereum hem de BNB Coin (BNB) yeni rekorlar kırdığı için şimdi Solana’nın da yeni bir rekor kırabileceği yönünde tahminler var.

Solana yükselen kamanın üzerinde yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse yükselişe geçebilir ve 295 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini görebilir. Sonuç olarak Aspenglow yükseltmesiyle birlikte SOL’un uzun vadede 700 dolara yükselebileceği düşünülüyor.

Şu anda Solana için izlenmesi gereken kilit destek 180 dolar seviyesidir. SOL bu seviyeyi görürse bir sonraki yükselişi için gerekli olan likiditeyi toplayabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.