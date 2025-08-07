Solana Fiyat Tahmini: Ağ Faaliyetleri Arttı, SOL 1.000 Dolar Olur mu?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Solana’nın on-chain verileri ağın yeniden ivme kazanmaya başladığını gösteriyor.

Altcoin sezonu beklentileri giderek artarken, Solana en yüksek aylık oylanmamış işlem sayısına ve saniyede gerçekleştirilen en yüksek işlem sayısına ulaştı. Bu, ağ kullanımında ciddi bir artış olduğu anlamına geliyor.

Solana tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %75 daha düşük işlem görse de bu metrikler pozitif Solana fiyat tahminlerini destekliyor.

🚨BREAKING: Monthly non-voted transactions on @Solana hit a new all-time high in July. True TPS also averaged 1,318, the highest ever recorded. pic.twitter.com/MPqnExdcgy — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 5, 2025

Aynı zamanda blockchain analitik platformu DefiLlama’nın verilerine göre, SOL’un kilitli toplam değeri üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve şu anda 60 milyona yaklaşıyor.

Solana’nın TVL’si. Kaynak: X, @DefiLlama.

Bu veriler, kullanıcılar ve DeFi protokolleri arasındaki bağlılığı gözler önüne seriyor. Ayrıca verilerin spot piyasa üzerindeki etkileri de yakında görülebilir.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında başlayarak üç kez faiz indirimine gideceğine dair tahminler var. Bu durumda kripto paralar gibi risk varlıkları yeni girişler görebilirler.

🇺🇸 FED CAN NOW DO 3 RATE CUTS BY

THE END OF 2025.



MORE LIQUIDITY = ALTSEASON 🚀 pic.twitter.com/0Q8uwjjkrb — Max (@MaxCryptoxx) August 5, 2025

Solana Fiyat Analizi: Solana 1.000 Dolar Olur mu?

Faiz indirimlerinin tetikleyeceği bireysel yatırımcı talebi, Solana’nın ivme yakalayarak 2025’in başlarından beri şekillenmekte olan omuz baş omuz formasyonunu kırmasını sağlayabilir.

4 saatlik SOL / USDT grafiği, omuz baş omuz formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

Nisan ayının başlarında 157 dolardaki destek seviyesinden sıçrayan Solana, şimdi 180 dolar civarındaki omuz hattını test etmek üzere.

Öte yandan Solana’nın RSI’sinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması alımların arttığını gösteriyor.

Ayrıca MACD ise aşağı yönlü bir kesişimi engelledikten sonra sinyal çizgisinin üzerindeki liderliğini koruyor. Bu durum kısa vadeli yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösteriyor.

SOL 180 doların üzerine çıkar ve bu seviyeyi desteğe dönüştürürse fiyatın temmuz ayının sonlarında kaydedilen 207 dolarlık tepe seviyeye geri dönme ihtimali var.

Bu noktada Solana fiyatı 297 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönebilir. SOL’un bu seviyeye ulaşması mevcut fiyatına kıyasla %75’lik bir artış anlamına geliyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.