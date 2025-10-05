Solana Fiyat Analizi: 200 Dolara Giden Yolda En Büyük Engellerden Biri Ortaya Çıktı

Solana (SOL), son 24 saatte %0,5artışla 227,62 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak on-chain veriler, kısa vadeli yükselişin önünde momentum kaybı olabileceğine işaret ediyor.

Blockworks Research verilerine göre, Solana’nın Gerçek Ekonomik Değer (REV) metriği – yani işlem ücretleri ve protokol dışı bahşişleri izleyen gösterge – Aralık 2024’teki zirve seviyelerinden bu yana önemli ölçüde geriledi.

O dönemde haftalık REV, 200 milyon doların üzerine çıkarak merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimlerindeki artış ve meme coin ticaretindeki yoğunlukla desteklenmişti. Ancak 2025 ortalarından itibaren ağ aktivitesi 40–60 milyon dolar aralığında sabitlenmiş durumda.

Solana: Ağ REV (Gerçek Ekonomik Değer) – Kaynak: Blockworks

Bu normalleşme, kullanıcı talebinin ve işlem hacimlerinin azaldığına işaret ediyor. Teknik direnç seviyeleriyle birleştiğinde ise bu durum, Solana fiyatındaki yükselişin kısa vadede sınırlı kalabileceği sinyalini veriyor.

Solana (SOL/USD) Teknik Görünüm: Kanal Desteği Ön Planda

Grafiklerde Solana (SOL) fiyat tahmini yükseliş yönünde kalmaya devam ediyor. SOL, 218 dolar destek ve 253 dolar direnç seviyeleri arasında hareket eden yükselen kanal yapısını koruyor.

Teknik olarak, 50 günlük hareketli ortalama (218 dolar) ve 100 günlük hareketli ortalama (217 dolar) seviyeleri dinamik destek görevi görerek, zincir üstü verilerdeki yavaşlamaya rağmen yükseliş yapısını güçlendiriyor.

Solana Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Mum formasyonları da bu dengeyi doğruluyor. Fiyat, 237 dolarda reddedildikten sonra konsolidasyon sürecine girdi ancak daha yüksek dipler oluşturmaya devam ediyor. Bu yapı, piyasada bir sonraki hamle öncesi güç toplama sinyali veriyor.

RSI göstergesi 54 seviyesinde, yani nötr bölgede seyrediyor. Bu durum, fiyatın yönünü kanalın tabanında alıcıların tutunma gücüne bağlı kılıyor.

Teknik olarak, 237 dolar üzerinde bir günlük kapanış, fiyatı sırasıyla 244,85 dolar ve 253,44 dolar seviyelerine taşıyabilir. Buna karşılık, 218 dolar desteğinin kaybedilmesi, fiyatı 214 dolar veya 204 dolar bandına doğru geri çekilme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu seviyeler, geçmişte birikim bölgeleri olarak test edilmişti.

Solana Uzun Vadeli Görünüm: Temeller Güçlü Kalıyor

Kısa vadeli ağ aktivitelerinde zayıflama görülse de, Solana’nın genel ekosistemi sağlamlığını koruyor. Ağ, geliştirici ilgisini çekmeye devam ederken, SOL tabanlı tokenizasyon projeleri ve DeFi entegrasyonları kurumların ilgisini artırıyor.

Analistler, işlem hacimlerine bağlı gelirlerin yeniden yükselmemesi durumunda, Solana’nın ivmesinin 2024 sonundaki zirvelerine kıyasla geride kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Kısa vadede Solana’nın yönü, hem teknik yapısını hem de ağ kullanımını sürdürebilme gücüne bağlı olacak. Talebin yeniden hız kazanması ve 237 dolar üzerindeki kırılmanın teyit edilmesi durumunda, SOL’un fiyatı yeniden 253 dolar seviyelerine yönelebilir. Bu da, Solana’nın 2025’in son çeyreğine girerken önde gelen altcoinlerden biri olarak konumunu pekiştirmesini sağlayabilir.

