Solana ETF’leri Geliyor! SOL Fiyatı Kasım Ayında 250 Dolar Olur mu?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Solana, Litecoin ve Hedera ETF başvurularını onaylaması söz konusu altcoinler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bitwise’ın Solana Staking ETF’i 28 Ekim’de NYSE Arca’da işlem görmeye başlayacak. Ayrıca VanEck’in SOL ETF’inin de yakın zamanda onaylanması bekleniyor.

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow.



– First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

– Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

– Targeting 100% of assets staked

– Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

Solana Ağındaki Stablecoinlerin Değeri Rekor Seviyeye Ulaştı

Kaynak: Solana Ağındaki Stablecoinlerin Piyasa Değeri / DefiLlama

Solana ağındaki stablecoinlerin değeri 14 Ekim’de 16.25 milyar dolara ulaştı. Ağdaki stablecoinlerin değeri bu yılın başlarında 5 milyar dolar civarındaydı. Dolayısıyla stablecoinlerin değerinin yıl başından bu yana %200’den fazla arttığı söylenebilir.

Solana ağındaki stablecoinlerin rekor seviyelere ulaşması ağın yüklü miktarda sermaye çektiği anlamına geliyor. Solana ağındaki USDC ve USDT miktarındaki artış işlemlerin ve DeFi kullanımının arttığı ve giderek daha fazla yatırımcının Solana ağını tercih ettiği anlamına geliyor.

SOL son zamanlarda durağan fiyat hareketleri sergilese de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Solana ağının giderek büyümesi, likiditenin artması ve Solana’nın güven kazanmasıyla birlikte yatırımcılar “SOL fiyatı ne olur? Solana yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Kasım 2025’te 250 Doları Görür mü?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha fazla faiz indirimine gitmesi ve bu faiz indirimleri sonucunda yatırımcıların risk iştahının artmasıyla birlikte kripto piyasasının yükselişe geçmesi bekleniyor. Son günlerde piyasalar yeniden hareketlenirken bugün ABD hisse senetlerinin piyasa değeri yaklaşık 767 milyar dolar arttı.

Kaynak: SOLUSD / TradingView

Solana fiyatı 197 dolardaki destek seviyesini yeniden test etmeden önce 205 dolardaki direnç seviyesine kadar yükseldi. SOL şu anda bu destek seviyesinin üzerinde ve direnç bölgesinin altında işlem görüyor.

SOL 205 doları kırar ve bu seviyenin üzerinde kapanış yaparsa 215 dolar civarındaki direnç bölgesine doğru yükselebilir. Solana ivmesini korursa daha fazla fiyat artışı da yaşayabilir. Ancak 197 dolar seviyesinin korunamaması durumunda fiyatın 182 dolara gerileme ihtimali var.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.