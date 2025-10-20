BTC $111,018.20 1.62%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Solana ETF Kararı Gecikti: SOL Fiyatı Ne Olur?

ETF Solana
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır.
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Solana İşlem Kapasitesinde Büyük Değişiklik: Sabit Blok Limitleri Tarihe Mi Karışıyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Solana ETF’lerine ilişkin kararının gecikmesine rağmen SOL fiyatı 200 dolara doğru yükseliyor. Yatırımcılar şimdi “Solana fiyatı ne olur? SOL yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

Altcoin hafta sonu %6’lık bir toparlanma kaydederek 190 dolar seviyesini gördü. 21Shares’in spot Solana ETF’inin onaylanması ve meme coin piyasasının ivme yakalaması Solana’nın yükselişinde etkili oldu.

Solana, ABD’nin geleneksel piyasalarına giren üçüncü büyük kripto para olacak. Spot Solana ETF’lerinin piyasaya sürülmesi sayesinde SOL’un milyarlarca dolar sermaye çekebileceği yönünde tahminler var.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (FED) yıl sonundan önce %0.5’lik faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD’nin faiz indirimleri kripto paralar gibi riskli varlıklara talebi önemli ölçüde artırabilir.

SEC’in SOL ETF’lerine ilişkin kararını ertelemesine rağmen meme coin piyasasının ivmesi SOL’un talep görmesini sağlıyor. Ayrıca Solana ağındaki dApp’lerini geliri Ethereum ve Binance Smart Chain gibi ağların gelirini geçti.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Fiyatı Büyük Bir Hamlenin Eşiğinde Olabilir mi?

Yukarıda bahsedilen olumlu faktörler ve meme coinlere talebin devam etmesi Solana’nın 7 aylık yükselen kanalı kırmasını sağlayabilir.

SOL / USD 1-day chart, ascending channel pattern bounce. Source: TradingView.
1 günlük SOL / USD grafiği. Kaynak: TradingView.

175 dolardaki talep bölgesi ve kanal desteği civarında şekillenen ikili dip formasyonunun oluşturduğu güçlü destek bölgesi doğrulandı.

Bu bölge Solana’nın sıçrama kaydederek direnç seviyesini test etmesini sağlayabilir.

Öte yandan Solana’nın momentum göstergeleri de pozitife dönüyor. RSI 30 seviyesine gerilediğinden beri yüksek dipler oluştururken MACD histogramı ise sinyal çizgisine yaklaşıyor. RSI ve MACD’nin güncel durumu Solana’nın yeni bir yükseliş trendine girebileceğini düşündürüyor.

Solana için en önemli kırılım eşiği 300 dolarda bulunuyor. SOL bu seviyeyi desteğe dönüştürürse fiyat keşfi aşamasına girerwk %160’lık bir artışla 500 doları hedefleyebilir.

Solana’nın geleneksel piyasalara girmesi, kurumsal yatırımcıların alım yapmaya devam etmesi ve yaklaşan spot ETF’ler kurumsal yatırımcı talebini artırarak SOL’un %420’ye varan fiyat artışıyla 1.000 doları hedeflemesini sağlayabilir.

Snorter Ön Satışı Devam Ediyor

Solana fiyatının yükselmesiyle birlikte meme coinler de ivme yakalayabilir.

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter ($SNORT), yüksek potansiyelli projeleri tespit etmek isteyen yatırımcıların tercihi haline geldi.

Alım satım botu Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Ayrıca Snorter yatırımcıların doğru zamanda kar almalarına imkan tanıyor.

Snoter Bot vs. other popular trading bots.
Snoter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

Sıradan alım satım botlarından farklı olan Snorter, yatırımcıların potansiyel barındıran projeleri tespit etmelerine yardımcı oluyor.

Öte yandan makroekonomik faktörlerin meme coinlerin sermaye çekmesini sağlaması Snorter’ı çok daha kıymetli hale getiriyor.

Projenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşök 5.25 milyon dolar fon toplandı.

Projenin resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve erkenden SNORT token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
