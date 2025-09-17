Shytoshi 2.3 Milyon Dolarlık Saldırının Ardından Sessizliğini Bozdu: Shiba Inu Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 17, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Shiba Inu’nun lideri Shytoshi Kusama, Shibarium’u etkileyen 2.3 milyon dolarlık saldırının ardından geliştirici ekibine desteğini dile getirdi.

Shytoshi, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda son zamanlardaki sessizliğinin olayla ilgilenmediği anlamınaa gelmediğini söyledi. Ayrıca Shytoshi, projenin lider geliştirici Kaal Dhairya’nın konuyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Although I have mentioned many times that my focus now lies outside Shib as I push for AI initiatives to better all our tokens, to suggest that I am anywhere except beside @kaaldhairya, the devs and other appropriate parties figuring out next steps is utterly preposterous ->. — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) September 15, 2025

Birkaç gün önce Shiba Inu’nun en önemli katman iki projesi olan Shibarium’a yönelik bir flash-loan benzeri bir saldırı gerçekleştirildi. Proje ekibi, kayıpları önlemek amacıyla staking işlemlerini durdursa da bu durum meme coin’in güven kaybetmesine yol açtı.

Dogecoin (DOGE) ve Pudgy Penguins (PENGU) tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesi beklenirken, SHIB’in böyle bir olay yaşaması ise kurumsal yatırımcı desteği çekmesini engelleyebilir.

Peki, Shiba Inu (SHIB) fiyatı ne olur?

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Fiyatı İki Katına Çıkar mı?

Shytoshi’nin X paylaşımı, geliştiricilerin konu üzerinde çalıştıklarını ve benzer olaylar yaşanmasını engelleyebileceklerini gösteriyor.

Shytoshi, kısa bir süre önce ekosisteme yeni bir lider seçilmesi için oylama yapılmasını önermişti. Kusama, proje kurucusu Ryoshi’nin ani istifasının ardından göreve başlamıştı.

En büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu’nun liderinin seçim yoluyla değişmesi projeye duyulan güveni artırabilir.

Bu arada SHIB’in kilit destek seviyesi 0.00001250 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye kilit trend hattıyla örtüşüyor ve bu seviye SHIB’in konsolidasyon aşamasından çıkmasını sağlayabilir.

SHIB 0.00001700 doların üzerine çıkarsa 0.000028 dolara doğru yükselebilir. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi %116’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada Pepenode (PEPENODE) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de yılın ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. PEPENODE ön satışı yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 1.2 milyon dolar fon toplandı.

Pepenode Ön Satışı 1 Milyon Doları Aştı

Pepenode ($PEPENODE) , kullanıcıların sanal madencilik teçhizatları almalarına ve token çıkarmalarına imkan tanıyan bir madencilik oyunudur.

Pepenode, en iyi madencilerin Bonk (BONK) ve Fartcoin (FARTCOIN) gibi meme coin’ler kazanmasına imkan tanıyor.

Bu arada Pepenode şu anda staking işlemlerinde %1.106’ya varan getiri sunuyor.

Pepenode kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte tokene yönelik talepte de artış görülebileceği düşünülüyor.

Pepenode’un web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.