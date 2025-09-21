Shibarium’a Yapılan Saldırının Ardından İşlemler Hâlâ Kısıtlı

Shiba Inu geliştiricisi Kaal Dhairya’nın yaptığı son açıklamaya göre, bu ayın başında gerçekleşen büyük saldırının ardından Shibarium üzerindeki işlemler kısıtlı kalmaya devam ediyor. Bu durum, kullanıcıların varlıklarını Ethereum’a geri taşıyamayacağı anlamına geliyor.

Ekip, köprünün ne zaman yeniden açılacağına dair net bir tarih vermedi. Dhairya, güvenlik ve doğrulamanın öncelikli olduğunu vurgulayarak güncellemelerin yalnızca resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını belirtti. Saldırganların eline koz geçmemesi için de şu an için bazı teknik ayrıntıların özellikle açıklanmadığını kaydetti.

2,3 Milyon Dolarlık Kayıp

Blockchain güvenlik firması PeckShield, 12 Eylül’de Shibarium ağında şüpheli bir faaliyet tespit etti. Shiba Inu ekibinin yaptığı soruşturma sonucunda bunun doğrulandığı ve saldırının 2,3 milyon dolarlık kayba yol açtığı açıklandı.

Saldırgan, doğrulayıcılar üzerindeki etkisini artırmak için payını yapay biçimde yükseltti ve bu sayede sahte çıkış talepleri göndermeyi başardı. 12 doğrulayıcıdan 10’unun güvenliği tehlikeye girdi ve bu anahtarlar kötü amaçlı işlemleri onaylamak için kullanıldı.

Hacker, bu yöntemle köprüyü manipüle ederek ETH, SHIB ve ROAR başta olmak üzere yaklaşık 2,3 milyon dolar değerinde varlığı çekti.

Fonların Akıbeti Belirsiz

Kaal Dhairya, ekibin henüz kesin bir varlık kurtarma planı oluşturmadığını, şu anda önceliğin daha fazla kaybı önlemek için ağı “kontrol altına almak” olduğunu açıkladı. Geliştiricilerin, benzer bir saldırının tekrarlanmasını engellemek için de sistemi “güçlendirme” çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Tüm güvenlik açıkları kapatıldıktan sonra kullanıcılarla bir geri ödeme planı paylaşılacak. Eğer çalınan fonlar soruşturmalar ya da ödül programlarıyla geri getirilemezse, ekibin masada tuttuğu seçenekler arasında hazine fonlarının kullanılması, token yakımı ve sigorta fonunun devreye alınması yer alıyor.

Potansiyel bir çözümün hayata geçirilmeden önce topluluk onayına sunulacağı da ayrıca vurgulandı.