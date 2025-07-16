Shiba Inu’nun İşlem Hacmi Sert Düştü! SHIB Fiyatı Sıfıra Gider mi?

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Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %6’lık bir artış kaydederek 0.00001381 dolar seviyesine ulaştı.

SHIB bir haftada %15 ve iki haftada %21 değerlense de yıllık bazda %26 değer kaybetti.

Bu arada SHIB geçtiğimiz hafta kayda değer bir fiyat artışı yaşamış olsa da büyük işlemlerin yaklaşık 3 trilyon SHIB’e gerilemesi endişe yarattı.

Bu durum, SHIB’in mevcut yükseliş döneminde diğer altcoin’ler kadar iyi performans göstermediğini düşündürüyor. Peki, Shiba Inu fiyatı ne olur?

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Hacminde Sert Düşüş! SHIB Fiyatı Sıfıra mı Gidiyor?

Değeri en az 100.000 dolar olan büyük işlemlerin birkaç gün önce 6.04 trilyon SHIB seviyesindeyken son 24 saatte 1.87 trilyon SHIB’e geriledi.

İşlem hacminin %69 düşmesi, SHIB’e yönelik talebin azaldığının bir göstergesi olabilir.

Ancak SHIB fiyatının bugün yükselişe geçtiğini, dolayısıyla işlem hacminin yeniden artabileceğini belirtmek gerekiyor.

Büyük işlemleri gösteren grafiğe bakıldığında, işlem hacimlerindeki dalgalanmaların normal olduğu görülüyor.

Kaynak: IntoTheBlock

Dolayısıyla 13 Temmuz’da 6 milyar seviyesinde olan işlem hacminin sert bir şekilde düşmesi büyük bir endişe kaynağı olmamalı. Ayrıca Shiba Inu’nun bugünkü grafiğine bakıldığında yükseliş ivmesini sürdürdüğü görülüyor.

SHIB’in indikatörleri yükselmeye devam ediyor ve henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadılar.

Örneğin göreceli güç endeksi (sarı) 70’e yaklaştı ancak 75 ya da 80 seviyesini görebilir.

Öte yandan MACD (turuncu, mavi) de kısa bir süre önce pozitife döndü. Bu, tokenin daha fazla fiyat artışı yaşayabileceği anlamına geliyor.

Kaynak: TradingView

Piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda SHIB ağustos ayının sonuna kadar 0.000020 dolar ve yıl sonuna kadar 0.000040 doları görebilir.

Yaklaşan güncellemeler ve lansmanlar (örn. Alpha Layer) da Shiba Inu’ya destek sağlayabilir.

TOKEN6900 Ön Satışı 500.000 Doları Aştı

Shiba Inu’ya alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlar arasında SPX6900, Pump.fun ve Pudgy Penguin gibi volatil tokenlere ek olarak ön satış coinleri de yer alıyor. Ön satış coinleri genellikle ilk listelemelerini takiben kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır.

Şu anda en ilginç ön satış coinleri arasında yer alan TOKEN6900 (T6900) yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

TOKEN6900 HAS RAISED $500K. u in? pic.twitter.com/2ZmeGYdOsL — Token6900 (@Token_6900) July 15, 2025

Projenin ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 500.000 dolardan fazla fon toplandı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Dolayısıyla coin’inin değerinin herhangi bir kullanım durumundan ziyade pazarlamaya ve topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Projenin ön satışta gördüğü ilgi göz önüne alındığında bu yaklaşımın şimdiye kadar başarılı olduğu söylenebilir.

TOKEN6900’ın arzı 930.993.091 T6900 token ile sınırlı olacak. Ayrıca düzenli olarak gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

T6900 şu anda 0.0066 dolar fiyatla satılıyor ancak birkaç gün içinde fiyat artışı olacak.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.