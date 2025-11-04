Shiba Inu Token Yakma Oranı %1.000 Arttı! SHIB Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş yaşanırken Shiba Inu da son 24 saatte yaklaşık %4 değer kaybetti. Ancak bu süreçte SHIB’in token yakma oranı %957.9 arttı ve Shibburn verilerine göre 11.3 milyon SHIB dolaşımdan silindi.

Ancak yine de özellikle T.Rowe Price’in ABD’de spot Shiba Inu ETF’i için başvuruda bulunmasının ardından SHIB fiyatında böylesine bir düşüş yaşanması yatırımcıları şaşırttı.

Bu arada SHIB fiyatı yılın en düşük seviyelerine gerilemiş olsa da günlük işlem hacmi 100 milyon dolar civarında. Dolayısıyla SHIB fiyatının yakında toparlanabileceği yönünde tahminler var.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Büyük Bir Toparlanmanın Eşiğinde Olabilir mi?

Kaynak: SHIBUSD / TradingView

Shiba Inu’nun fiyat grafiğine bakıldığında tokenin büyük bir düşüşün ardından toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Yukarıda yer alan grafikte görülen gri bölge talep bölgesidir. Bu bölgede yatırımcıların daha önce alım yaptığı bölge olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Shiba Inu’nun ivmesinin hala zayıf olduğu söylenebilir. 48 civarındaki RSI de ivmenin zayıf olduğunu gösteriyor. Ayrıca SHIB fiyatı toparlanmadan önce RSI’de daha fazla düşüş görülebilir.

SHIB için kısa vadeli fiyat hedefleri 0.0000931 dolar, 0.0000967 dolar ve 0.0001018 dolar olabilir. SHIB talep bölgesinin üzerinde kalırsa bu seviyelere doğru yükselebilir.

Ancak yatırımcıların BTC ve ETH’ye yönelmesiyle birlikte Shibarium’un işlem hacmi azalıyor. Bu nedenle satın alma hacmi artmadığı sürece SHIB’in düşüş trendini sürdürebileceği söylenebilir.

Kaynak: Shibarium’un İşlem Hacmi / Shibarium scan

Maxi Doge Ön Satışı Devam Ediyor

Shiba Inu zayıf performans göstermeye devam ederken yatırımcılar potansiyel barındıran alternatif projeleri değerlendirmek isteyebilir.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama eğilimi gösteren ön satış projeleri de yer alıyor.

Ethereum tabanlı yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Hızla büyüyen bir topluluğa sahip olan Maxi Doge’nin ön satışında şimdiye kadar 3.90 milyon dolardan fazla fon toplandı. Bu arada Maxi Doge yatırımcılara tokenlerini stake ederek pasif gelir elde etme imkanı da sunuyor. Maxi Doge yatırımcıları tokenlerini stake ederek %78 civarında APY elde edebilir.

Maxi Doge güçlü likidite, staking teşvikleri ve hem küçük hem de büyük yatırımcıları çeken adil bir lansman modeli sunuyor.

Maxi Doge’nin ön satışında elde ettiği başarı ilerleyen zamanlarda da iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

