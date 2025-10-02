Shiba Inu Olumlu Sinyaller Veriyor: SHIB Fiyatında Büyük Bir Yükseliş mi Geliyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

SHIB ekim ayının ilk gününde pozitif fiyat hareketleri sergileyerek bu ay daha fazla fiyat artışı yaşanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Dolayısıyla Shiba Inu fiyat tahminlerinin pozitife döndüğü söylenebilir.

Meme coin, ekim ayı başladığından beri yaklaşık %7 değerlenerek sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bu arada Coinglass verilerine göre Shiba Inu’nun açık pozisyonları %10 artışla 200 milyon dolara ulaştı.

Shiba Inu’nun açık pozisyonları artıyor. Kaynak: CoinGlass.

Öte yandan long/short oranı ise 1.17’ye ulaştı. Bu, yatırımcıların %54’ünün yükseliş beklediği anlamına geliyor.

Shib Fiyat Tahmini: SHIB Olumlu Sinyaller Veriyor

Shiba Inu’nun ay başında kaydettiği toparlanma ile birlikte mayıs ayından beri şekillenmekte olan simetrik üçgenin alt sınırı doğrulanmış oldu. Simetrik üçgen formasyonu şimdi tepe noktaya yaklaşırken momentum indikatörleri ise pozitife döndü.

1 günlük SHIB / USDT grafiği. Kaynak: TradingView.

RSI’nin nötr hattına ulaşması satın alma baskısını gösteriyor.

MACD histogramı da sinyal çizgisini aşarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere. Bu, orta vadeli yükseliş trendinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü bir kırılım için kilit eşik 0.0000145 dolar seviyesidir. Bu seviye temmuz ayından bu yana yükseliş girişimlerini engelledi.

Shiba Inu 0.0000145 dolar seviyesini desteğe dönüştürürse kırılım doğrulanacaktır. Bu durumda SHIB %90 artışla 0.000025 doları hedefleyebilir.

Ancak Shiba Inu çok daha güçlü bir ivme yakalarsa 0.00005 dolara kadar yükselebilir. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Shiba Inu gibi büyük altcoin’lerin yükseliş potansiyelleri sınırlıdır. Dolayısıyla yatırımcılar alternatif projeleri de değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış projeleri de yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan PepeNode ($PEPENODE), kripto madenciliğine yeni bir soluk getiriyor. Kripto madenciliğini oyunlaştıran Pepenode, kullanıcıların madencilik yaparak getiri elde etmelerine imkan tanıyan bir meme coin’dir.

Pepenode ile madencilik yapmak için pahalı donanımlara ya da teknik bilgiye gerek yok.

Ön satış katılımcıları düğümler (node) satın alabilir, madencilik teçhizatları kurabilir ve lansmandan önce getiri elde etmeye başlayabilirler.

Bu arada madencilik teçhizatları için harcanan PEPENODE’ların %70’i yakılacak. Bu, tokenin uzun vadede değerlenmesini sağlayabilir.

Projenin ön satışında 1.5 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca Pepenode, staking işlemlerinde %861’e varan APY sunuyor.

Pepenode’un resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Pepenode’u X‘ten takip edebilirsiniz.

