Shiba Inu Geliştiricisinden Tarihi Seçim Çağrısı! SHIB Fiyatı 10 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 7, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Shiba Inu’nun 7 milyar dolarlık ağ için yeni lider seçmek üzere topluluk oylaması gerçekleştireceğini duyurmasının ardından SHIB yeniden ivme kazanmaya başladı.

Haberin ardından tokende yükseliş görüldü. Geliştiriciler bu oylamanın tam merkeziyetsizlik için atılan büyük bir adım olduğunu düşünüyor.

Shiba Inu ekosisteminin arkasındaki önemli isimlerden biri olan Shytoshi Kusama, söz konusu oylamayı “SHIB’in yönetim modelinde yeni bir devir” olarak nitelendirdi.

Shib has always been designed for full decentralization. As we move into the 5th Shib Year 🥳. It's time to launch a vital aspect to achieve this goal: ELECTIONS. https://t.co/jlAn8yOwLv — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) August 5, 2025

Kusama, yakın tarihli bir blog yazısında oylamanın nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili detayları paylaştı.

Buna göre üç oylama seansı gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki serbest adaylık prosedürü izleyecek ve böylece herkes başkan adayı olabilecek.

İkinci turda ilk üç adayı seçmek için canlı toplantılar düzenlenecek. Son olarak bu adaylar önerilerini sunduktan sonra Shiba Inu ekosisteminin yeni başkanı seçilecek.

Kusama, “Seçim tarihi ve zamanıyla ilgili detayları kısa bir süre sonra paylaşacağız. Ancak topluluğa nasıl katılmak istedikleriyle ilgili karar vermeleri için zaman tanımak istiyoruz” dedi.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Kilit Destekten Sıçradı, Sıradaki Hedef 0.000016 Dolar

Shiba Inu’nun (SHIB) günlük grafiğine bakıldığında, art arda 6 gün boyunca gerçekleşen düşüşlerin ardından kilit destek seviyesinden sıçradığı görülüyor.

0.00001200 dolar bölgesi korundu ve işlem hacimlerindeki artış da alımların arttığını gösteriyor.

SHIB bu destek seviyesinden sıçradıktan sonra son dört işlem seansında fiyat artışı kaydetti.

SHIB’in mevcut fiyat hareketleri pozitif Shiba Inu fiyat tahminlerini destekliyor. SHIB için en yakın hedef 0.00001430 dolardaki 200 günlük EMA olup, bir sonraki hedef ise 0.00001600 dolar.

Peki, SHIB 10 dolar olur mu?

SHIB fiyatının 10 dolar olması için piyasa değerinin 5.9 katrilyon dolar olması gerekiyor. Dolayısıyla SHIB’in 10 doları görmesi imkansız olmasa da günümüz şartlarında son derece zor.

Benimsemenin artması, token ekonomisinin iyileşmesi ve token yakımları gibi mekanizmalar zamanla arz-talep dengesini yeniden şekillendirebilir.

Shiba Inu blok zinciri giderek büyüdüğü için SHIB’in uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yeni kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Projenin ön satışında yaklaşık 500.000 dolar toplandı. Bu, güçlü bir ivmeye ve yatırımcı iştahına işaret ediyor.

Maxi Doge Ön Satışı Başladı

Maxi Doge (MAXI) , şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi gören yeni bir ön satış projesidir.

Maxi Doge’nin ön satışında toplanan fonların bir kısmı Maxi Fund’a gidecek. Maxi Fund, boğa piyasasının trendlerinden yararlanmak için yüksek potansiyelli tokenleri tespit edecek.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.