Shiba Inu Fiyat Tahmini: Token Yakma Oranı Fırladı! SHIB 1 Dolar Olur mu?

SHIB’in token yakma oranının %3.465 oranında artması pozitif Shiba Inu fiyat tahminlerini destekliyor. Tokenin arzının azalması, piyasa değeri açısından en değerli ikinci meme coin olan SHIB’in fiyatının artmasını sağlayabilir.

Shib Burn verilerine göre çarşamba günü toplam 9.81 milyon SHIB tokeni yakıldı. Bunun 9.47 milyonluk kısmı tek bir işlemde yakıldı.

Bu, bir önceki 24 saate kıyasla 4 kat artış anlamına geliyor ve SHIB’in 0.00001250 doların üzerine çıkmasıyla gerçekleşen bazı büyük işlemlerin sonucu olabilir.

Shiba Inu blok zinciri, tokenin dolaşımdaki arzını azaltmak için işlem ücretlerinin bir kısmını yakmak üzere tasarlandı.

Dolaşımdaki 590 trilyon tokene kıyasla günlük olarak yakılan token sayısı oldukça düşük olsa da bu durum büyük pozisyonların açıldığının bir göstergesidir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB’in Yükselişini Sürdürmesi İçin 0.00001300 Doları Aşması Gerekiyor

SHIB’in işlem hacmi son 24 saatte iki katına çıktı ancak token fiyatında sadece %1.7’lik bir artış görüldü. Bu, SHIB’in bir sonraki hamlesini bekleyen balinaların birikim yaptıklarının bir göstergesi olabilir.

SHIB’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında 0.00001300 dolarda önemli bir direnç bölgesiyle karşılaştığı görülüyor. Bu fiyat bölgesi, 200 günlük EMA ile kesişiyor.

Bu noktada SHIB’in 0.00001250 dolara gerileme ihtimali var ancak fiyat 72 saatten daha uzun bir süredir yükseliyor.

SHIB bir gerileme yaşarsa bir sonraki yükselişi için gerekli olan likiditeyi toplayabilir. Bir yükseliş gerçekleşirse ilk olarak 0.00001300 doların aşılması gerekiyor ve ardından 0.00001500 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

SHIB fiyatının 1 dolara ulaşması, varlığı 590 trilyon dolar değerinde bir varlık olması anlamına geliyor. Böyle bir yükselişin gerçekleşmesi için dolaşımdaki arzın çok fazla azalması gerekiyor.

SHIB’in 1 dolara yükselmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor ancak mevcut fiyat hareketleri pozitif Shiba Inu fiyat tahminlerini destekliyor.

Bu arada yılın en iyi kripto ön satış projelerinin SHIB’e kıyasla daha fazla fiyat artışı kaydedebileceği düşünülüyor.

Token6900 (T6900) Ön Satışında 1.7 Milyon Dolardan Fazla Fon Toplandı

Token6900 (T6900) , kısa bir süre önce başlayan ön satışıyla yatırımcılardan büyük bir ilgi görüyor ve şimdiden 1.7 milyon dolardan fazla fon topladı.

Herhangi bir vaatte bulunmayan, yol haritasın sahip olmayan ve herhangi bir teşvik sunmayan bu projenin başarısının tamamen pazarlamaya ve topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Bu arada T6900 arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

İndirimli ön satış fiyatından T6900 satın almak için Token6900 web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.