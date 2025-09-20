Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB’de Ralli İhtimali Güçleniyor

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB), son günlerde Dogecoin gibi rakiplerinin gerisinde kalmış görünse de, teknik göstergeler yeni bir yükselişin kapıda olabileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre güçlü bir grafik modeli ve artan işlem hacimleri, SHIB için yukarı yönlü bir fiyat hareketini destekliyor.

Dogecoin ETF’sinin işlem görmeye başlamasıyla yatırımcı ilgisinin meme coin ekosistemine yönelmesi, Shiba Inu’yu bir sonraki büyük aday haline getirebilir.

Piyasada, büyük varlık yöneticilerinin ilerleyen dönemde Shiba Inu ETF’sini listeleyebileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

Here's a list of all the coins that have futures on Coinbase = eligible for spot ETF-ization pic.twitter.com/8hIo95GebT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

Shiba Inu’nun en güçlü yanlarından biri, kripto piyasasındaki en aktif topluluklardan birine sahip olması. SHIB ekosistemi yalnızca token’dan ibaret değil; merkeziyetsiz borsa (DEX), Katman-2 çözümü, NFT koleksiyonları ve oyun projeleriyle büyüyen bir altyapıya sahip.

Altcoin sezonunun hız kazanması ve ETF lansmanlarının artmasıyla birlikte, analistler SHIB’in Ethereum (ETH) ve BNB Coin (BNB) gibi önde gelen varlıkları yakalayarak yeni bir fiyat rekoru kırabileceğini öngörüyor.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: Düşen Kama Formasyonu SHIB İçin %680’lik Patlayıcı Ralliye İşaret Ediyor

Shiba Inu (SHIB), teknik göstergelere göre kripto piyasasında büyük bir sıçramaya hazırlanıyor. Günlük grafiklerde 2024’ün başından bu yana oluşan klasik düşen kama formasyonu, genellikle güçlü yükselişlerle sonuçlanan bir yapıyı işaret ediyor.

Şu anda SHIB, bu kamanın üst sınırına yaklaşmış durumda. İşlem hacmi son günlerde 200 ila 300 milyon dolar arasında seyrediyor; bu aralık genellikle trend dönüşleriyle ilişkilendiriliyor. Teknik görünüm, SHIB’in 0,00001500 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 50 seviyesinin üzerinde kalması, yükseliş ivmesini destekliyor. 0,000017 doların üzerinde gerçekleşecek bir kırılma, fiyatı önce 0,000035 dolara, ardından 0,0001 dolara taşıyabilir. Bu senaryo gerçekleşirse, SHIB’in değerinde %680’lik artış potansiyeli bulunuyor.

Öte yandan, Shiba Inu’nun olası rallisi dikkat çekerken, yatırımcı ilgisinin bir bölümü şimdiden yeni ön satış projelerine kayıyor. 2 milyon dolar toplayan Maxi Doge ($MAXI), büyük borsalarda listelendiğinde eski meme coin’leri geride bırakabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

