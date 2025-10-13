Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Toparlanıyor, Hedef 1 Dolar mı?

Last updated: Ekim 13, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Meme coin’lerin yılın 4. çeyreğinde güçlü fiyat hareketleri sergileyeceği yönünde tahminler vardı. Ancak yılın son çeyreği tarihin en büyük düşüşlerinden biriyle başladı. Bu düşüşle birlikte Shiba Inu fiyatı da 0.000007738 dolar seviyesine geriledi.

SHIB bu dip seviyeden bu yana yaklaşık %55’lik bir toparlanma kaydederek 0.00001102 dolar civarına yükseldi. Dolayısıyla SHIB’in ivmesini sürdürebileceğine dair beklentiler artıyor. Shiba Inu’nun ne kadar yükselebileceğine dair tahmin yürütmek adın yatırımcı davranışlarını tespit etmek üzere önemli metrikleri incelemenin önemli olduğu söylenebilir.

Balinaların SHIB Tokenlerini Borsalardan Çekmesi Olumlu Bir İşaret mi?

Shiba Inu’nun borsa giriş çıkışlarına bakıldığında eylül ayı boyunca negatif akışlar görülüyor. Özellikle 22-26 Eylül tarihleri arasında borsalardan 600 milyardan fazla SHIB token çekildi. Bu durum yatırımcıların birikim yaptıklarının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca grafikler 11 Ekim’de yaşanan piyasa düşüşü sırasında borsalarda yaklaşık 1 trilyon SHIB token çekildiğini gösteriyor. Bu durum yatırımcıların düşük fiyatlardan alım yaptıkları ve tokenlerini soğuk cüzdanlara aktardıkları şeklinde yorumlanabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB %55 Değerlendi, Hedef 1 Dolar mı?

SHIB’in grafiğine bakıldığında büyük bir gerilemenin ardından düşen kama formasyonunun şekillendiği görülüyor. SHIB fiyatı kısa bir süre önce 0.0000090 dolar ile 0.0000100 dolar civarındaki talep bölgesinden sıçradı. Fiyattaki bu artış satın alma işlemlerinin yeniden arttığını gösteriyor. Yüksek dipler oluştururken trend çizgisini zorlayan Shiba Inu’nun fiyat hareketleri yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

SHIB net bir kırılma gerçekleştirirse 0.000022 dolar ile 0.000032 dolar bandına doğru yükselebilir. Shiba Inu’nun bu seviyeye yükselmesi %100’den fazla fiyat artışı anlamına geliyor. Bu arada RSI’nin aşırı satış seviyelerinden çıkması da meme coin’in yeniden ivme kazandığını gösteriyor. Ayrıca MACD’nin istikrar kazanması da satışların etkisinin azaldığını düşündürüyor. SHIB talep bölgesinin üzerinde kaldığı sürece güçlü bir fiyat artışı yaşama ihtimalini koruyacaktır.

Maxi Doge Ön Satışı Devam Ediyor

Shiba Inu güçlü bir toparlanma yaşasa da son zamanlarda yatırımcılardan büyük ilgi gören yeni bir meme coin var. Henüz ön satış aşamasında olan Maxi Doge, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SHIB dip seviyelerden %55 toparlanmış olsa da Maxi Doge de ön satışında büyük bir başarı elde etti. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ön satışta 3.59 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca Maxi Doge yatırımcıları tokenlerini stake ederek %84’e varan APY elde edebilirler. Token arzının yaklaşık %40’ı doğrudan ön satışa ayrıldı. Dolayısıyla büyük yatırımcıların ya da proje içinden isimlerin satış yapma riskinin olmadığı söylenebilir.

Tam bir meme coin olan Maxi Doge, herhangi bir kullanım durumu sunmuyor ve herhangi bir vaatte bulunmuyor. Bu nedenle projenin değerinin sadece topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir. Kripto piyasasına yeni bir soluk getiren Maxi Doge’nin lansmanın ardından da ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.

DOGE, BONK ve SHIB gibi meme coin’lerin hareketlenmesiyle birlikte meme coin pazarı genelinde yükseliş yaşanabilir. Meme coin’lerdeki yükselişle birlikte Maxi Doge de güçlü bir ivme yakalayabilir.

