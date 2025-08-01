Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Çöküşün Eşiğinde Olabilir mi?

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Geçtiğimiz günlerde güçlü fiyat artışları yaşayan Shiba Inu (SHIB), son 24 saatte yaklaşık %6 değer kaybetti. Öte yandan altcoin’in önemli bir teknik indikatörü, Shiba Inu fiyatının daha fazla düşebileceğine işaret ediyor.

Bu arada Pudgy Penguins (PENGU) ve SPX6900 (SPX) gibi bazı tokenlerde çok daha büyük düşüşler görüldü. PENGU fiyatı %10.3 değer kaybederken, SPX ise %14.3 oranında değer kaybetti.

Bu düşüşe rağmen analistlerin çoğu SHIB’in yeniden yükselişe geçebileceğini düşünüyor.

X’te CryptoELITES kullanıcı adıyla bilinen bir kripto yatırımcısı, Shiba Inu fiyatına ilişkin tahminini paylaştı. Bu tahmine göre SHIB’in 17 kat değerlenerek 0.00023 doları görme ihtimali var.

SHIB haftalık simetrik üçgeni kırarsa alım sinyali doğrulanabilir.

Bu arada Joe Swanson gibi bazı analistler ise SHIB’in önümüzdeki günlerde %36’lık bir artış yaşayabileceğini düşünüyor.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: İzlenmesi Gereken Kilit Seviyeler

Shiba Inu’nun günlük grafiği, SHIB’in 0.00001200 dolardaki desteğe ulaştığını gösteriyor.

SHIB fiyatı 5 gündür düşüyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) de orta hattın altına düştü. Bu, negatif ivmenin hız kazandığını gösteriyor. Öte yandan 9 günlük EMA ise 21 günlük EMA’nın altına düştü.

Shiba Inu bu seviyeden bir sıçrama gerçekleştirirse yükseliş trendini sürdürebilir. Bu arada SHIB fiyatı bu bölgenin altına düşerse çok daha büyük bir düşüş gerçekleşebilir ve 0.00001050 dolar seviyesi görülebilir.

Bu arada ABD’nin GENIUS yasasını onaylaması kripto piyasası için uygun koşullar yaratabilir ve piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

Bu nedenle bu noktada büyük bir düşüş gerçekleşme olasılığının düşük olduğu düşünülüyor. Ancak mevcut düzenlemenin tam olarak ne zaman sona ereceği de bilinmiyor.

Son zamanlarda, SHIB gibi köklü meme coin’lerin çoğu diğer tokenlere kıyasla zayıf performans gösterdi. Analistler, Token6900 (T6900) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

Token6900 (T6900) Ön Satışı Devam Ediyor

Portföylerini çeşitlendirmek için alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni tokenlerle göz atabilirler.

Yeni bir ön satış projelerinden biri olan Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900, herhangi bir kullanım durumuna ve özelliğe sahip olmayan bir meme coin olsa da pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

TOKEN6900 ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 1.5 milyon dolar fon toplandı. Bu arada T6900 arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.