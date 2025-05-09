Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Büyük Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

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ABD ile İngiltere arasındaki yeni ticaret anlaşması, Trump’ın başlattığı ticaret savaşının yakında sona ereceğine dair umutları artırdı. Bu gelişmeyi takiben perşembe günü diğer kripto paralarla birlikte Shiba Inu (SHIB) fiyatı da yükselişe geçti.

Son 24 saatte %7’lik bir artış kaydeden SHIB şu anda 0.00001418 dolardan işlem görüyor. Meme coin nisan ayında kaydettiği dip seviyelerden yaklaşık %40 daha yüksek işlem görüyor.

IntoThe Block’un verileri, son zamanlardaki volatil fiyat hareketlerine rağmen mevcut Shiba Inu yatırımcılarının %78’inin coinlerini 1 yıldan daha uzun süredir elde tuttuklarını gösteriyor.

SHIB fiyatı geçen yıl 0.000033 dolar civarındaki tepe seviyelerden 0.000010 dolar civarındaki dip seviyelere kadar düşmüştü.

Yatırımcıların volatiliteye rağmen satış yapmamaları Shiba Inu’nun uzun vadeli potansiyeline duydukları güveni yansıtıyor.

SHIB Fiyat Tahmini: Büyük Bir Yükseliş mi Geliyor?

Perşembe günü açıklanan ABD-İngiltere ticaret anlaşması piyasada yükselişi tetikledi. Bitcoin (BTC) aylar sonra ilk kez 100 bin dolar seviyesini aştı. Ayrıca Trump’ın başlattığı ticaret savaşının piyasada yarattığı olumsuz etkilerin sona ereceğine dair umutlar arttı.

US-UK Deal Summary:



•US slashes tariffs on UK cars & metals

•UK opens doors to US beef & ethanol

•$10B Boeing deal locked

•UK to review its digital tax on Big Tech



Trump & Starmer call it a “reset” for economic ties.



This is great! China won’t like this🇺🇸🇬🇧👍 pic.twitter.com/YLzLynbL6r — Stellar Rippler🚀 (@StellarNews007) May 8, 2025

ABD’nin yol açtığı ticaret geriliminin sona ermesi ekonomi ve piyasalar için büyük riskleri tamamen ortadan kaldırmasa da en azından azaltabilir.

ABD ve küresel ekonomideki belirsizlik ortadan kalkarsa risk iştahı yeniden artabilir.

Bu durumda Shiba Inu gibi meme coin’lerde de yükseliş görülebilir.

Perşembe günü yükselişe geçen ve 9 Mayıs Cuma günü de yükselişini sürdüren SHIB, 0.000010-15 dolar bandına ve 21 ve 50DMA’ların üzerine geri döndü.

SHIB bu seviyenin üzerine çıkarsa çok daha büyük bir toparlanma görülebilir ve 2024’te kaydettiği 0.30 doların üzerindeki seviyelere geri dönebilir.

Bitcoin ve piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda Shiba Inu fiyatı iki kat değerlenebilir.

Peki, SHIB fiyatı 2021’de görülen rekor seviyeleri geri dönebilir mi? Makroekonomik koşullar henüz bir altcoin/meme coin sezonu için uygun değil.

Daha önceki altcoin sezonları faiz oranlarının düşük olduğu ve merkez bankalarının piyasalara likidite enjekte ettikleri dönemlerde görülmüştü.

Fed’in yakın zamanda faizde büyük bir indirime gitmesi ve parasal genişlemeyi yeniden başlatması beklenmiyor. Dolayısıyla tam bir altcoin sezonu için biraz daha beklemek gerekebilir.

Ancak SHIB fiyatının orta vadeli görünümü son derece güçlü. Dolayısıyla yatırımcılar alım yapmak için mevcut fiyatlardan yararlanmak isteyebilirler.

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Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.