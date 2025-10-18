Shiba Inu Fiyat Tahmini: Milyarlarca SHIB Borsalardan Çekildi

Kripto piyasası yeniden düşerken, Shiba Inu (SHIB) sahipleri milyarlarca tokeni borsalardan çekiyor; bu da Shiba Inu Fiyat Tahminlerinde yükseliş beklentilerini güçlendiriyor.

Sadece Çarşamba günü 263 milyar SHIB, yani yaklaşık 2,6 milyon dolar değerinde, soğuk cüzdanlara taşındı.

CryptoQuant verilerine göre bu hamle, birçok yatırımcının dipten alım yapıp elinde tutmayı tercih ettiğini, panik satış yapmadığını gösteriyor.

SHIB son 7 günde hâlâ %6 değer kaybetmiş olsa da, borsalardaki arzın azalması satış baskısını bir nebze hafifletmiş olabilir.

Aynı zamanda işlem hacimleri de artış gösteriyor; bu da yatırımcı ilgisinin hâlâ yüksek olduğunu ve sahiplerin olası bir yükselişe hazırlanıyor olabileceğini ortaya koyuyor.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: Yükseliş Sinyali %980’lik Hamleyi İşaret Ediyor

SHIB, uzun süredir devam eden düşen kama (falling wedge) formasyonu içinde işlem görüyor; bu klasik bir boğa dönüş sinyali olarak kabul ediliyor. Tarihsel fiyat hareketleri, ciddi bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden yükseliyor ve alıcıların geçen haftaki ani düşüş sonrası devreye girdiğini gösteriyor.

Formasyon, SHIB 0,00001300 dolar direncini kırarsa, bir sonraki yükseliş hareketinin 0,00003200 dolara kadar devam edebileceğini ve ardından son psikolojik bariyer olan 0,00004567 doları test edebileceğini öngörüyor.

Buradan sağlıklı bir kırılma yaşanırsa, SHIB 0,0001 dolara ulaşabilir; bu da mevcut seviyelere göre %980’lik dev bir artış anlamına geliyor.

Meme coin ilgisi yeniden yükselirken, yatırımcılar bir sonraki SHIB seviyesindeki fırsatı aramaya başladı.

Bu noktada dikkat çeken bir ön satış Maxi Doge ($MAXI). Proje, ön satışında 3,6 milyon dolardan fazla fon topladı ve günümüz meme coin kitlesine uygun yeni kullanım alanları ve espri anlayışı sunuyor.

SHIB’in aksine, MAXI hâlâ radar dışında, fakat momentum hızla yükseliyor ve bu durum uzun sürmeyebilir.

Maxi Doge ($MAXI): Shiba Inu’nun Red Bull’la Karışmış Hali

Maxi Doge ($MAXI), Ethereum tabanlı bir meme coin ve perakende yatırımcıların “sadece yükselir” yaklaşımını tam anlamıyla benimsiyor.

Coin, tüm topluluğu bir araya getiriyor ve eğlenceli trade yarışmaları ile forumlar aracılığıyla $MAXI sahipleri fikirlerini paylaşabiliyor, ROI’lerini sergileyerek ödül ve şöhret için yarışıyor.

Projede ayrıca Maxi Fonu, ön satış gelirlerinin %25’ine kadarını gelecek vadeden tokenlere ayırıyor. Bu ek fon, $MAXI’nin tanıtımı ve pazarlama çalışmalarına yönlendirilecek, böylece coin daha geniş kitlelere ulaşacak.

Dogecoin’in zirveye topluluk gücüyle ulaştığı hatırlanırsa, $MAXI de benzer bir potansiyele sahip. Kripto piyasası negatif momentumdan kurtulduğunda, $MAXI’nin kısa sürede öncü meme coinlerden biri haline gelmesi mümkün.

$MAXI satın almak ve bu yükselişe katılmak için resmi Maxi Doge sitesini ziyaret edin ve Ethereum cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayın. USDT veya ETH ile takas yapabilir ya da banka kartınızı kullanabilirsiniz.