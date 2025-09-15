BTC $114,930.46 -0.45%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Shiba Inu Fiyat Tahmini: Balinadan Dev SHIB Transferi! Meme Coin Sezonu Başlıyor mu?

SHIB Shiba inu
Ortaklık Açıklaması
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bir Shiba Inu (SHIB) balinası, kısa bir süre önce soğuk cüzdana 500 milyardan fazla SHIB transfer etti. Söz konusu balina işlemi dikkat çekerken, yatırımcılar Shiba Inu fiyatının ne olacağını merak ediyor.

Arkham Intelligence verilerine göre 0x2***B0c6 cüzdanı şu anda 6.7 milyon dolar değerinde 510.4 milyar SHIB’e sahip. Bu büyük transfer, REX-Osprey’in ABD’de gerçekleştireceği ilk Dogecoin (DOGE) borsa yatırım fonu (ETF) lansmanından önce gerçekleştirildi.

arkham intelligence verileri

SHIB tokenleri kripto borsası Kraken’den çekildikten sonra tek bir işlemle cüzdana yatırıldı.

Bu arada Shiba Inu son 7 günde %3.5 değer kazandı. Balinaların varlıklarını soğuk cüzdanlara aktarmaları genellikle tokenin uzun vadeli performansına duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendirilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB %155 Değerlenebilir

Shiba Inu 0.00001450 dolardaki kilit direnç hattını gördükten sonra gerilemeye başladı. Sonuç olarak şimdi SHIB’in destek bölgesini yukarıdan test etme ihtimali var.

shiba inu fiyat grafiği

Şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 0.00001200 dolardır. SHIB bu seviyeden güçlü bir şekilde sıçrarsa 0.00001650 dolar hedefine doğru yükselebilir ve ardından 0.00003400 doları hedefleyebilir. Bu durumda SHIB’in %155 değerlenme ihtimali var.

Bu trend desteğinin kırılması yükselişi doğrulayacaktır. ABD Merkez Bankası bu hafta faiz indirimine giderse piyasa genelinde yükseliş görülebilir ve dolayısıyla SHIB de kayda değer bir fiyat artışı yaşayabilir.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışında 2.2 Milyon Dolar Toplandı

Maxi Doge ($MAXI), kısa bir süre önce başlayan ön satışında ilgi görmeye devam ediyor.

maxi doge crypto presale

Maxi Doge ön satışı tüm hızıyla devam ederken şimdiye kadar 2.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. MAXI token şu anda 0.0002565 dolar fiyatla satılıyor.

Bu arada projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund aracılığıyla yükselme potansiyeli olan tokenlere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
