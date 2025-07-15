Shiba Inu Bitcoin’i Solladı! SHIB Fiyatı 1 Dolar Olur mu?

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Artan deflasyonist baskılar SHIB’in yeniden ivme kazanmasında ve Bitcoin gibi bazı kripto paralardan daha iyi performans göstermesinde etkili oldu.

SHIB’in token yakma oranı geçen hafta %2.080 oranında arttı ve 1 milyardan fazla token yakıldı. Öte yandan bireysel yatırımcıların yeniden meme coin’lere yönelmesi de Shiba Inu‘nun ivme yakalayarak bir ayda %12.7 değer kazanmasını sağladı. Buna karşılık Bitcoin ise bir ayda %10.3 oranında değerlendi.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.0000139 (1hr 1.33% ▲ | 24hr 4.95% ▲ )

Market Cap: $8,195,217,511 (4.98% ▲)

Total Supply: 589,248,702,100,016



TOKENS BURNT

Past hour: 57,907 (2 transactions)

Past 24Hrs: 4,698,689 (-69.11% ▼)

Past 7 Days: 1,063,058,297 (2080.85% ▲) — Shibburn (@shibburn) July 14, 2025

Jeopolitik ve makroekonomik endişelerin etkileri ortadan kalkarken, düzenlemelerle ilgili gelişmeler sayesinde piyasa yeniden risk moduna geçti.

Piyasalar şimdi ABD’nin “Kripto Haftası”nı yakından izliyor.

Shiba Inu Fiyat Analizi: SHIB 1 Dolar Yolunda mı?

Shiba Inu fiyatının 1 doları görmesi şimdilik uzak bir ihtimal olsa da uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

SHIB’in Solana’nın meme coin launchpad’lerine yanıt olarak DegenSafe’i piyasaya sürmesi ve devam eden token yakma işlemleri fiyatın artmasını sağlayabilir.

Buna ek olarak Shiba Inu’nun teknik görünümü de yükselişe işaret ediyor. Gelişim aşamasında olan altı aylık ikili dip formasyonu da bu görünümü destekliyor.

1 haftalık SHIB / USDT grafiği, ikili dip formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

İkinci dip seviyesini ocak ayının ortalarında gören Shiba Inu, o zamandan bu yana 0.0000177 dolar hattı kırma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerledi.

Momentum indikatörleri de bu kırılmayı desteklemeye devam ediyor. Satın alma baskısının artmasıyla birlikte RSI aşırı satış bölgesinden sıçradı ve nötr bölgeye doğru yükselmeye devam ediyor.

Ayrıca MACD çizgisi de sinyal çizgisiyle arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Bu durum uzun vadeli bir yükseliş trendinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İkili dip formasyonu devreye girerse SHIB’in %93’lük bir fiyat artışı kaydetme ihtimali var. Bu durumda ocak ayının başlarında görülen 0.000025 dolara uzanan direnç bölgesi hedef alınacaktır.

SHIB’in bu seviyeyi aşması tam potansiyelini açığa çıkaracaktır.

Şimdilik izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 0.000012 dolardır. SHIB bu seviyeyi kırarsa 0.00001 dolara gerileyebilir ve bu durumda formasyon geçerliliğini yitirir.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

SHIB’e alternatif arayan yatırımcılar daha yeni kripto projelerini değerlendirebilirler. Bunlar arasında ön satış coin’leri de yer alıyor.

Bir ERC-20 tokeni olan TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışını başlattı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Dolayısıyla coin’inin değerinin herhangi bir kullanım durumundan ziyade pazarlamaya ve FOMO’ya bağlı olduğu söylenebilir.

TOKEN6900 ön satış sayfası.

TOKEN6900 ön satışının ilk haftalarında yaklaşık 550.000 dolar fon toplanırken, projenin topluluğu da hızla büyüyor. Yatırımcılardan büyük ilgi gören TOKEN6900, şu anda staking işlemlerinde %104’e varan APY sunuyor.

Token6900’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.