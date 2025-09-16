BTC $117,002.52 1.43%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Shiba Inu Balinalarından Dev Transfer! SHIB Fiyatı Düşer mi, Yükselir mi?

SHIB Shiba inu
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cumartesi günü 9.330 SHIB tokeni transfer edildi. Böylesine yüklü transferle sık sık gerçekleşmediği için kripto topluluğu şimdi bunun Shiba Inu fiyatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

shiba inu transfer count

Sonuç olarak zincir üzerindeki SHIB token transferlerinde de artış görüldü ve cüzdanlar arasında yaklaşık 7.2 trilyon token (91 milyon dolar) transfer edildi.

Cüzdanlar arasındaki işlemlerin sayısının artması genellikle büyük yatırımcıların, yani balinaların harekete geçtiğinin işareti olarak değerlendirilir. Bu arada SHIB cumartesi günü 0.00015 dolara kadar yükseldi.

Dolayısıyla söz konusu transferler balinaların birikim yaptıklarının işareti olabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB %116’lık Bir Artış Yaşayabilir

Son zamanlarda meme coin’lerde görülen hareketlilik, Shiba Inu fiyat tahminlerinin de pozitife dönmesini sağladı.

SHIB’in fiyat grafiğine bakıldığında 0.000015 dolar civarındaki 200 günlük EMA ile kesişen kilit direnç seviyesine ulaştığı görülüyor.

shiba inu fiyat grafiği

Tokenin bu seviyeyi görmesinin ardından satış baskısı arttı ancak bu zaten beklenen bir durumdu. Ancak SHIB fiyatı 0.00001250 doları gördükten sonra yeniden toparlanabilir.

SHIB 0.000015 doların üzerine çıkarsa güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Bu durumda bir sonraki hedef seviye 0.000028 dolar olacaktır. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi %116’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı 2.2 Milyon Doları Aştı

Maxi Doge ($MAXI), kısa bir süre önce başlayan ön satışında ilgi görmeye devam ediyor.

maxi doge crypto presale

Maxi Doge ön satışı tüm hızıyla devam ederken şimdiye kadar 2.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. MAXI token şu anda 0.0002575 dolar fiyatla satılıyor.

Bu arada projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund aracılığıyla yükselme potansiyeli olan tokenlere yatırılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Fiyat Tahminleri
Bitcoin Balinaları Satış Yapıyor: BTC Fiyatı Ne Olur?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-16 19:34:09
Fiyat Tahminleri
XRP, Solana ve Pepe Fiyat Tahmini – 16 Eylül
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-16 19:23:46
Zehra Ahmed
daha fazla oku
