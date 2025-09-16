Shiba Inu Balinalarından Dev Transfer! SHIB Fiyatı Düşer mi, Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cumartesi günü 9.330 SHIB tokeni transfer edildi. Böylesine yüklü transferle sık sık gerçekleşmediği için kripto topluluğu şimdi bunun Shiba Inu fiyatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

Sonuç olarak zincir üzerindeki SHIB token transferlerinde de artış görüldü ve cüzdanlar arasında yaklaşık 7.2 trilyon token (91 milyon dolar) transfer edildi.

Cüzdanlar arasındaki işlemlerin sayısının artması genellikle büyük yatırımcıların, yani balinaların harekete geçtiğinin işareti olarak değerlendirilir. Bu arada SHIB cumartesi günü 0.00015 dolara kadar yükseldi.

Dolayısıyla söz konusu transferler balinaların birikim yaptıklarının işareti olabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB %116’lık Bir Artış Yaşayabilir

Son zamanlarda meme coin’lerde görülen hareketlilik, Shiba Inu fiyat tahminlerinin de pozitife dönmesini sağladı.

SHIB’in fiyat grafiğine bakıldığında 0.000015 dolar civarındaki 200 günlük EMA ile kesişen kilit direnç seviyesine ulaştığı görülüyor.

Tokenin bu seviyeyi görmesinin ardından satış baskısı arttı ancak bu zaten beklenen bir durumdu. Ancak SHIB fiyatı 0.00001250 doları gördükten sonra yeniden toparlanabilir.

SHIB 0.000015 doların üzerine çıkarsa güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Bu durumda bir sonraki hedef seviye 0.000028 dolar olacaktır. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi %116’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.