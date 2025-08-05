SharpLink, Ethereum Alımlarını Sürdürüyor: 264 Milyon Dolar Harcadı

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SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET), 28 Temmuz ile 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında 83.561 ETH satın aldı.

NEW: SharpLink now holds 521,939 ETH



Between July 28 – August 3, SharpLink acquired 83,561 ETH for $264.5M at an average price of $3,634



ETH-per-share (“ETH Concentration”) is now 3.66, up from 3.40 last week, and has increased 83% since we began the strategy on June 2nd



100%… pic.twitter.com/X1MFXFDj37 — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 5, 2025

264.5 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştiren şirket, şu anda toplam 521.939 ETH’ye sahip.

SharpLink, 2 Haziran 2025’te Ethereum satın almaya başladı ve hazine stratejisini başlattığından beri ETH varlıklarını %150’den fazla artırdı.

Ortalama Satın Alma Fiyatı Düştü

Şirketin 3 Ağustos’ta biten hafta için ortalama ETH satın alma fiyatı 3.634 dolarken, bir önceki hafta gerçekleştirdiği alımının ortalama fiyatı ise 3.756 dolardı. SharpLink, fiyattaki küçük düşüşe rağmen satın alımlarını sürdürdü ve daha önceki haftalardan daha fazla ETH satın aldı.

Şirket, temmuz ayının ortalarından beri düzenli olarak ETH satın alıyor.

ETH Konsantrasyonu Artıyor

SharpLink’in hisse başına düşen ETH konsantrasyonu, bir önceki hafta 3.40 seviyesindeyken şu anda 3.66’ya yükselmiş durumda.

Bu, hisse başına düşen ETH miktarını gösteriyor ve hazine stratejisinin başlatılmasından bu yana %83 arttı. “ETH Konsantrasyonu” metriği, SharpLink’in hissedar değeriyle Ethereum’un fiyat performansı arasında nasıl bağlantı kurduğunu gösteriyor.

SharpLink, Ethereum Alımları İçin Hisse İhraç Ediyor

SharpLink, ETH alımlarına fon sağlamak için ATM imkanından yararlanıyor. Şirket, geçen hafta 13.6 milyon hisse ihraç ederek 264.5 milyon dolar gelir elde etti.

Şirket, toplam 52 milyon hisse ihraç etti ve bu stratejisini başlattığından beri 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Bu arada BlackRock’ın eski dijital stratejisti Joseph Chalom, 24 Temmuz’da SharpLink’te eş CEO olarak görev yapmaya başladığını duyurdu.

Chalom, SharpLink’in ETH varlıklarını büyütme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, şirketin en büyük ve en güvenilir ETH hazine şirketi olmayı amaçladığını söyledi.

Chalom, şirketin ETH varlıklarını artırmak için çeşitli sermaye toplama stratejilerinden yararlandığını da sözlerine ekledi.

3 Ağustos itibariyle SharpLink’in ETH’lerinin %100’ü stake edilmiş durumdaydı ve staking ödülleri 929 ETH’ye ulaştı.