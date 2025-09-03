SEC’in Cardano ETF Kararı Merakla Bekleniyor: ADA Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Cardano ETF’lerine onay vereceğine dair beklentiler artarken Cardano fiyat tahminleri de pozitife döndü.

SEC’in Cardano ETF başvuruları için nihai kararını 26 Ekim’de açıklaması bekleniyor. Tahmin piyasalarına göre bu ETF’lerin onaylanma olasılığı %87.

Bloomberg analistleri, SEC’in bir spot Cardano ETF’ine onay verme olasılığının %75 olduğunu tahmin ediyor.

🇺🇸 SEC's deadline to approve or deny the Grayscale Cardano $ADA Trust ETF is October 26, 2025.



• On Polymarket, current approval odds are at 87%

• Bloomberg analysts estimate 75% odds of approval



Do you think it will get approved? pic.twitter.com/mhTTNyQu32 — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 29, 2025

Öte yandan ABD Senatosu’nun ekim ayı civarında CLARITY yasasına onay vermesi bekleniyor. Bu yasanın onaylanması düzenlemelerin netleşmesini bekleyen kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesini sağlayabilir.

Buna ek olarak ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında başlayarak yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler var. FED’in faizleri düşürmesi halinde kripto paralar gibi risk varlıklarına yönelik talep artabilir.

2025 faiz indirimleri için piyasa tahminleri. Kaynak: CME FedWatch tool.

SEC’in Cardano ETF’lerine onay vermesi, ADA’ya yönelik talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Cardano Fiyat Tahmini: Ekim Ayında Büyük Bir Yükseliş Görülür mü?

Tüm bu faktörler Cardano’nun ekim ayında güçlü bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir. Bu yükseliş, geçtiğimiz ay şekillenen boğa flaması formasyonunun kırılmasıyla başlayacaktır.

1 günlük ADA / USD grafiği. Kaynak: TradingView.

Bu formasyon Cardano fiyatının ağustos ayının başlarında yakaladığı ivmeyi sürdürmesini sağlayabilir.

Bu arada Cardano’nun momentum indikatörleri trend dönüşüne işaret ediyor. RSI’nin nötr seviyeye (50) ulaşmak üzere olması satın alma baskısının artmaya başladığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca MACD de ağustos ayından bu yana ilk kez sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir “altın kesişim” (golden cross) oluşturmak üzere.

Yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse ADA fiyatı 1.20 dolar seviyesine yükselerek temmuz ayının sonlarından beri şekillenmekte olan yükselen kanalı yeniden test edebilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %40’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu kanalın kırılmasıyla birliktr ADA’nın 1.70 dolara kadar yükselme ihtimali var. Bu, %105’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak 1.40 dolar civarında direnç görülebilir.

SEC’in ekim ayında spot ETF’lere onay vermesi ADA’nın ABD sermaye piyasalarına girmesine ve talebin artmasına zemin hazırlayabilir.

Tüm bunlar Cardano’nun 3 dolar civarındaki rekor seviyesini yeniden görmesini sağlayabilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi %255’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. ADA bu noktada güçlü bir ivme yakalarsa 5 dolara kadar yükselebilir.

