SEC’den Solana ETF Hamlesi! SOL Fiyatı Ne Olur?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yöneticilerinin Solana (SOL) da dahil olmak üzere çeşitli altcoin’ler için yaptıkları ETF başvurularını geri çekmelerini istedi. SEC’in bu hamlesi “Solana fiyatı ne olur? SOL düşer mi, yükselir mi?” sorularını gündeme getirdi.

SEC’in bu hamlesi başlangıçta yatırımcıları endişelendirmiş olsa da esasında olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Gazeteci Eleanor Terrett, SEC’in ETF listelemeleri için hızlandırılmış bir prosedürü kabul etmesi nedeniyle böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.

Eğer durum buysa bundan en çok faydalananlardan biri SOL olabilir.

Who's ready for Cointober? Spot crypto ETF Deadlines start this week! Litecoin and Solana up first. Should be a wild month.. @JSeyff pic.twitter.com/K2m5pNBCbU — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Bloomberg’in ETF uzmanı Eric Balchunas, SEC’in ekim ayında beklemeden olan ETF başvurularının büyük bir kısmını onaylayabileceğini söyledi.

SEC, kısa bir süre önce Ethereum (ETH) de dahil olmak üzere önde gelen altcoin’lerle bağlantılı ETF’lere onay verdi.

Şimdiye kadar Dogecoin, XRP ve Solana tabanlı spot yatırım ürünleri piyasaya sürülürken, Litecoin (LTC) ve Cardano (ADA) tabanlı yatırım ürünlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL 450 Dolar Seviyesini Hedefliyor

Solana (SOL) son 24 saatte %2.1’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 205.97 dolardan işlem görüyor.

Şu anda SOL için izlenmesi gereken kilit seviye 270 dolar seviyesidir. Token son zamanlarda trend desteğini koruyor ve ivme yakalrsa güçlü bir sıçrama kaydedebilir.

Ayrıca yeni spot ETF’lerin onaylanması durumunda daha fazla kurumsal yatırımcının piyasaya girmesi bekleniyor.

Buna ek olarak büyük şirketlerin Solana alımlarını sürdürdükleri de göz önüne alındığında SOL’un yeni rekorlar kırma ihtimali olduğu söylenebilir.

