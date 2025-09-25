SEC, Kripto ETF’lerinde XRP ve Altcoin’lere Kapıyı Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF’sini yeni genel listeleme standartlarına uygun hale getirerek fon için daha geniş yatırım seçenekleri sağladı.

Daha önce büyük ölçüde Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı olan ABD kripto ETF’leri, artık XRP, Solana, Stellar ve potansiyel olarak diğer altcoinleri de kapsayabiliyor.

Nate Geraci’nin açıklamasına göre, 25 Eylül’de yayınlanan güncellenmiş portföy dağılımı Bitcoin’in %73,5 ile lider konumunu koruduğunu gösteriyor. Ethereum %14,8 ile ikinci sırada yer alırken, XRP ilk kez %7,1 ile listeye katıldı. Solana %4,2, Stellar ise %0,3 ile portföyde yer aldı. Bu kapsamda ETF’de 3,56 milyon XRP, 29.383 SOL ve 1,32 milyon XLM bulunuyor.

Bu gelişme teknik gibi görünse de yatırımcılar için önemli bir kırılma anlamına geliyor. SEC’in emtia bazlı tröstler için benimsediği standart listeleme kuralları, BTC ve ETH dışındaki ürünlerde yaşanan belirsizlikleri sonlandırıyor. Artık ETF ihraççıları her yeni ürün için sıfırdan onay almak zorunda kalmayacak ve piyasaya daha hızlı giriş yapabilecek.

Piyasa gözlemcileri, XRP ve Solana’yı kapsayan bu düzenlemelerin yıl sonundan önce çok varlıklı ETF’lerin ilk dalgasının piyasaya sürülmesinin yolunu açabileceğini belirtiyor. SEC, yıllar sonra ilk kez düzenlenmiş bir ABD fonunda XRP ve XLM’yi Bitcoin ve Ethereum ile aynı bağlamda listeleme onayı vermiş oldu.