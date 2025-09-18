SEC, Kripto ETF’leri İçin Yeni Listeleme Standartlarını Onayladı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çarşamba günü büyük borsalar için yeni listeleme kurallarını onayladı.

SEC, Nasdaq, Cboe BZX ve NYSE Arca’nın yeni kripto para ve diğer spot emtia borsa yatırım fonları (ETF) için genel listeleme standartlarını benimsemesine izin verdi. Bu kararla birlikte Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer kripto paralara bağlı spot ETF’ler çıkarmak isteyen varlık yöneticilerinin önündeki engeller kalkmış oldu.

Temmuz ayında SEC, listeleme standartlarının ayrıntılarını açıklayan bir karar yayınlamıştı. Bu standartlar, yeni bir spot kripto ETF’nin uzun bir düzenleyici incelemeye gerek kalmadan onaylanabilmesi için varlık yöneticilerinin ve borsaların uyması gereken kriterleri belirtiyor.

Solana ve XRP Fonları Yeni Standartlardan Yararlanabilir

Yeni süreçle birlikte başvurudan lansmana kadar geçen azami süre 240 günden 75 güne düşecek.

Bloomberg analisti James Seyffart, “Bu beklediğimiz kripto ETP çerçevesiydi” diyerek önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürün çıkabileceğini söyledi.

WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for "Commodity Based Trust Shares" aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we've been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025

Solana ve XRP tabanlı yatırım ürünülerinin bu yeni standartlardan yararlanması bekleniyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, bu standartların yatırımcıların korurken engelleri azaltma ve inovasyonu teşvik etme taahhüdünü yansıttığını söyledi.

Uzun İnceleme Süreçlerinin Yerini Yeni Standartlar Alıyor

SEC şimdiye kadar her başvuruyu ayrı ayrı inceleyerek borsalardan ve varlık yöneticilerinden ayrı başvurular talep ediyordu. Bu süreç genellikle aylarca devam ediyor ve retlerle sonuçlanıyordu. Ocak 2024’te piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’lerinin çıkması bile yıllar aldı.

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, basitleştirilmiş kuralların Coinbase Türev Borsası’nda en az altı aylık vadeli işlem geçmişi olan tüm kripto paralar için geçerli olabileceğini söyledi. Bu, yeni bir altcoin ETF dalgasının önünü açabilir.

SEC, Grayscale Large Cap Fund’a Onay Verdi

SEC, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano’yu içeren CoinDesk 5 Index’i takip eden Grayscale Digital Large Cap Fund’a onay verdi. Ayrıca SEC, Cboe Bitcoin US ETF Index ve mini sözleşmesine bağlı opsiyonların piyasaya sürülmesini de onayladı.

Analistler, SEC’in yaklaşımındaki bu değişimin ABD’nin kripto politikalarının ne kadar ilerlediğini gösterdiğini düşünüyor.