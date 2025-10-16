SEC Başkanı Paul Atkins: ABD Kripto Düzenlemelerinde “10 Yıl Geride”

SEC Başkanı Paul Atkins, ABD’nin kripto para düzenlemelerinde “10 yıl geride” olduğunu kabul ederek, sektör için hızlı ilerleme sözü verdi.

Çarşamba günü Amazon merkezinde düzenlenen DC Fintech Week etkinliğinde konuşan Atkins, “Kripto konusu bizim bir numaralı görevimiz,” ifadeleriyle bu alanı düzenleyici kurum için öncelikli hale getirdi.

Atkins, SEC’in, ülkeden ayrılmış olabilecek sektör katılımcılarını geri kazanacak ve yeniliğin gelişmesini sağlayacak sağlam bir düzenleyici çerçeve inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.

SEC Başkanı Atkins, ABD’de Kripto İlerleyişini Hızlandırma Sözü Verdi

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto para düzenlemelerinde hızlı adımlar atacaklarını açıkladı. “Artık kendimizi Sermaye ve Yenilik Komisyonu olarak tanımlamayı seviyorum,” diyerek kurumun inovasyonu destekleme kararlılığını vurguladı.

Atkins, geçmişte dijital varlık sektörüne yaklaşımın “biraz samimiyetsiz” olduğunu ancak durumun değiştiğini belirtti. SEC artık kripto üzerine tam zamanlı çalışıyor ve yeni fikirlerin test edilmesine izin verecek bir ‘yenilik muafiyeti’ uygulamayı planlıyor.

“Kanunlarımız gereği istisnalar getirebilme yetkimiz oldukça geniş. Bu nedenle yeni fikirleri desteklemek için ileriye dönük hareket edebiliriz. Fikirler işe yaramazsa, serbest piyasanın tepkisi kendini gösterecektir,” dedi.

Atkins, kripto sektörünün SEC içinde “pro-kripto” yöneticilerden, örneğin “crypto mama” gibi isimlerden faydalandığını belirtti. Bu sayede kurum, yeniliği daha iyi kucaklayabiliyor.

Tokenizasyon ve reel varlıklar hakkında da konuşan Atkins, blockchain teknolojisinin kriptonun en heyecan verici yönü olduğunu vurguladı:

“Tokenizasyon yalnızca sayısız kripto parayı ifade etmiyor; varlıkları zincire taşımak, finans sektörü ve diğer alanlar için büyük potansiyel faydalar sunuyor.”

Atkins, blockchain’in şeffaflığının uyumluluk sorunlarını çözmede son derece güçlü bir araç sağladığını ekledi.

1946 Howey Test’i Modern Kriptoyla Uyum Sağlamakta Zorlanıyor

Atkins’in açıklamaları, mevcut menkul kıymet yasalarının özellikle 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın dijital varlıklara nasıl uygulandığı konusunu tekrar gündeme getirdi.

1933 Yasası’na göre, bir varlık “menkul kıymet” olarak sınıflandırılırsa, bir istisna yoksa SEC’e kaydedilmesi gerekir. 1934 Yasası ise ikincil piyasaları kapsar; brokerlar, borsalar ve piyasa manipülasyonlarını düzenler.

Bir varalığın menkul kıymet olup olmadığı genellikle Howey Testi ile belirlenir. 1946 tarihli bu Yüksek Mahkeme standardı, bir işlemin “yatırım sözleşmesi” niteliği taşıyıp taşımadığını saptar.

SEC, Ripple ve Coinbase gibi token ihraççılarına karşı yaptırım uygularken bu testi kullanarak birçok kripto teklifinin bu kriterleri karşıladığını iddia etti.

Ancak, testin merkeziyetsiz ağlar için uygulanabilirliği hâlâ tartışmalı. Eleştirmenler, ağları çalıştıran, yönetişimi mümkün kılan veya stabil değer sağlayan blockchain tokenlarının geleneksel menkul kıymet tanımına tam olarak uymadığını savunuyor.

SEC’den Yıl Sonuna Kadar “İnovasyon Muafiyeti” Geliyor

Atkins, düzenleyici gecikmenin ABD’nin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini kabul etti; Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi bölgelerin daha net dijital varlık çerçeveleri geliştirdiğini belirtti.

SEC’in ceza odaklı yaklaşımından uzaklaşıp, yatırımcı koruması ile inovasyonu dengeleyen daha işbirlikçi bir çerçeve benimseyebileceğine dair ipuçları verdi. Bu, no-action (eylem yok) mektuplarının genişletilmesi ve CFTC ile Hazine Bakanlığı ile yakın koordinasyonu içerebilir.

Eylül ayında Atkins, SEC’in Kongre ile yakın çalışarak menkul kıymetler yasasına teknik destek sağladığını açıkladı.

“Bunun başarıyla tamamlanmasını istiyoruz,” dedi ve GENIUS Yasası’nın geçişini örnek gösterdi; bu yasa stablecoin’lere yasal tanınırlık kazandırmıştı.

Fox Business’a konuşan Atkins, yıl sonuna kadar SEC’in “inovasyon muafiyeti” uygulamasını devreye almayı planladığını, böylece kripto şirketlerinin yeni ürünleri piyasaya getirirken ağır düzenleyici yüklerle hemen karşılaşmayacağını doğruladı.