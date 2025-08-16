BTC $117,818.74 -0.10%
SEC Başkanı Atkins: ABD, Dünyanın Kripto Başkenti Olacak!

Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
SEC Başkanı Atkins: ABD, Küresel Kripto Merkezi Olacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, ajansın ülkeyi dijital varlıklar için küresel bir merkez haline getirmek üzere “seferber olduğunu” açıkladı. Atkins bu açıklamayı, 15 Ağustos’ta Fox News muhabiri Maria Bartiromo ile yaptığı röportajda paylaştı.

SEC, ABD’yi Kripto Başkenti Yapmak İçin “Seferber” Oluyor

SEC Başkanı Paul Atkins, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi dünya çapında dijital varlıkların merkezi haline getirme planını kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Atkins, “Birkaç hafta önce yönetim, ABD’de dijital varlıklarla ilgili Başkanın Çalışma Grubu raporunu yayımladı. SEC’in açık talimatları var… Başkanın açıkladığı niyeti gerçekleştirmek için ilerlememiz gerekiyor: ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapmak,” dedi.

Atkins ayrıca, “SEC’teki tüm birimleri ve ofisleri, bu duyuruyu gerçeğe dönüştürmeye odaklanmak üzere seferber ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

SEC, “Yaptırım Üzerinden Düzenleme” Yaklaşımından Vazgeçiyor

SEC Başkanı Paul Atkins, blockchain sektörüne yönelik yaklaşımını değiştirme kararlılığını birkaç gün önce verdiği röportajlarla yineledi. Artık ajans, eski “yaptırım üzerinden düzenleme” yönteminden uzaklaşıyor ve kriptoyu mahkemelerde mücadele etmek yerine net kurallar oluşturma yönünde adım atıyor.

SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, 11 Ağustos’ta X platformunda yayımladığı paylaşımda, kurumun kripto platformu Ripple aleyhindeki davasını düşürmesini övdü:

“Birkaç nedenle memnuniyet verici bir gelişme; bunlardan biri de, bir zamanlar dava ile meşgul olan zihniyetlerin artık kripto için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmak üzere odaklanabilmesi.”

Atkins de Peirce’in görüşüne katıldığını belirterek, “Bu bölüm kapandıktan sonra enerjimizi mahkemelerden politika masasına kaydırma fırsatımız var. Odaklanmamız gereken, yatırımcıları korurken inovasyonu teşvik edecek net bir düzenleyici çerçeve oluşturmak.” dedi.

Kısaca, Atkins’in mesajı net: SEC, kriptoyu mahkemelerde sınamak yerine, ABD’yi dünya çapında dijital varlıkların merkezi hâline getirecek düzenlemeleri oluşturma yönünde strateji değiştiriyor.

