Samsung ve Coinbase Ortaklığıyla Galaxy Kullanıcıları Kriptoya Kolay Erişebilecek

Samsung, ABD’de 75 milyondan fazla Galaxy akıllı telefon kullanıcısına kripto paraya hızlı ve güvenli erişim sağlamak için Coinbase ile iş birliği yaptı.

Ortaklık kapsamında önümüzdeki aylarda küresel çapta kullanıma sunulması planlanan hizmet, Galaxy kullanıcılarının Coinbase platformuna doğrudan Samsung Wallet uygulaması üzerinden ulaşmasına imkan tanıyacak.

Excited to be partnering with @Samsung to make crypto even more accessible.



We’re offering 75M+ Samsung Galaxy users in the U.S. free access to Coinbase One to bring them onboard. And we’ve fully integrated Samsung Pay, so every Coinbase user in the U.S. can use that to buy… pic.twitter.com/kfBvo2znCQ — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 3, 2025

İş birliği, seçili kripto varlıklarda sıfır işlem ücreti, artırılmış staking ödülleri, öncelikli destek ve hesap koruması gibi avantajlar sunan Coinbase One premium üyelik programına üç aylık ücretsiz aboneliği de kapsıyor. Kullanıcılar ayrıca Coinbase’de ilk işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 25 dolarlık kredi kazanacak.

Galaxy Kullanıcıları Artık Kimliklerini, Kartlarını ve Kripto Paralarını Samsung Cüzdanında Saklayabilecek

Samsung ve Coinbase, Galaxy kullanıcılarına kripto paraya ve dijital kimliklerine tek bir merkezden erişim imkanı sunan yeni bir ortaklığı duyurdu. Bu sayede ABD’de 75 milyondan fazla Galaxy sahibi, kimlikler, ödeme kartları, anahtarlar ve kripto varlıklarını Samsung Wallet uygulamasında birleştirerek yönetebilecek.

Coinbase’in baş işletme sorumlusu Shan Aggarwal, “Samsung ile birlikte, insanların kripto paraya erişmesi için en iyi değeri sunmak amacıyla küresel ölçeğimizi Coinbase’in güvenilir platformuyla birleştiriyoruz. ABD genelinde başlayıp yakında tüm dünyaya ulaşacağız” dedi.

Samsung Electronics America Mobil Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Blackard ise, “Milyonlarca Galaxy kullanıcısı günlük işlerini akıllı telefonlarına güvenerek yürütüyor. Coinbase ortaklığımız sayesinde artık kripto paraya erişim çok daha basit ve güvenli bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

⚔️ @Coinbase is racing to stay ahead of a wave of new competitors as it pivots to a broader financial services platform. #Coinbase #Cryptohttps://t.co/fXnzrY53nw — Cryptonews.com (@cryptonews) September 14, 2025

Ortaklık, Cüzdan uygulamasını günlük finansal işlemler ve dijital kimlik yönetimi için merkezi bir araç haline getirme yönündeki Samsung çabalarını güçlendiriyor. Coinbase ise bu adımla, saklama, ödemeler, varlık yönetimi ve türevler alanlarındaki küresel hizmetlerini genişletirken, 11 ABD spot Bitcoin ETF’sinden sekizinin saklamacısı olarak rolünü pekiştiriyor.

Ayrıca şirket, kripto türev platformu Deribit’i 2,9 milyar dolara satın alarak bu alandaki hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Ortaklık, Bitcoin’in rekor seviyelere yaklaşması ve kurumsal benimsemenin hızlanmasıyla birlikte Coinbase’in dünyanın en büyük tüketici tabanlarından birine erişmesini sağlayacak.

Samsung ve Coinbase, küresel çapta erişimi genişletmeyi ve yüz milyonlarca Galaxy kullanıcısına kripto hizmetlerini ulaştırmayı planlıyor.

Kurumsal Kripto Ticareti CME 24/7 ve Nansen AI ile Yeni Boyut Kazanıyor

Kripto para piyasalarının 7/24 doğasına uyum sağlamak için geleneksel finansal yapılar da hızla evriliyor. Dünyanın en büyük türev piyasalarından biri olan CME Group, düzenleyici onayların ardından 2026 başından itibaren kripto para vadeli işlem ve opsiyonlarını kesintisiz 7/24 işlem programına taşıyacağını duyurdu. Bu adım, düzenlenmiş finansal ürünlerin sürekli aktif kripto piyasasıyla uyumlanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu gelişmeye paralel olarak blockchain analiz firması Nansen, Eylül ayında Nansen AI’yı piyasaya sundu. Mobil cihaz üzerinden çalışabilen bu araç, balina hareketleri, cüzdan akışları ve portföy performansını gerçek zamanlı olarak analiz ederek yatırımcılara kişiselleştirilmiş ticaret içgörüleri sunuyor.

Kurumsal erişim alanında diğer hamleler de dikkat çekiyor. ABD merkezli Webull, Ağustos ayında Avustralya’da kripto ticaretine başladı ve Coinbase Prime üzerinden 240 varlığı düşük işlem spreadleriyle sunuyor.

🚀 @WebullGlobal has launched crypto trading in Australia, offering access to up to 240 digital assets through a partnership with Coinbase Prime. #Webull #Australiahttps://t.co/Vmv4GzNVjr — Cryptonews.com (@cryptonews) August 28, 2025

Daha önce Deutsche Börse’nin döviz kolu 360T, BaFin onaylı 3DX spot platformunu geniş döviz altyapısına entegre etmişti.

Tüm bu adımlar, kripto ticaretinin 7/24 doğasını korurken kurumsal çerçevelere nasıl entegre edildiğini gösteriyor ve dijital varlıkların kurumsal olarak benimsenmesinin hız kazandığını ortaya koyuyor.