Rus Uzmanlara Göre Bitcoin Yıl Sonuna Kadar 150 Bin Dolara Ulaşabilir

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Rus kripto para uzmanları, Bitcoin (BTC) fiyatlarının 2025 yılı sona ermeden 150 bin doları görebileceğini öne sürdü. Moskova başta olmak üzere küresel piyasalarda yükselen iyimserlik, bu tahminleri destekliyor.

Devlet destekli haber ajansı TASS, hafta sonunda yayımladığı bir Bitcoin fiyat tahmin analizinde ülkenin önde gelen kripto endüstrisi temsilcileriyle konuştu.

Whitebird borsasının borsa operasyonları başkan yardımcısı Yan Pinchuk, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 130.000 ila 150.000 dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

BTC 150 Bin Doları Görebilir, Ancak Düzeltme Gelebilir

Rus kripto para uzmanı Yan Pinchuk, Bitcoin’in yıl sonunda 150 bin dolara ulaşabileceğini belirtti ancak bu hedefe ulaşmadan önce piyasanın kısa süreli bir düzeltme yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Intelion Mining Ticari Direktörü Anton Gontarev ise daha da iyimser bir tablo çizdi. Gontarev’e göre BTC’nin ilk hedefi 120.000 – 130.000 dolar aralığı. Ancak yıl sonuna kadar, küçük bir geri çekilmenin ardından Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşabileceğini savundu.

Gontarev’in yıl sonu tahmini oldukça dikkat çekici:

“Aralık 2025 itibarıyla Bitcoin’in, düzeltme sonrası 168.000 ila 184.000 dolar bandına ulaşması muhtemel.”

Uzmanlar, özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, ETF’lerin yaygınlaşması ve arz kıtlığı nedeniyle, Bitcoin’in yılın ikinci yarısında parabolik bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

US-listed crypto stocks surged as bitcoin hit a record high, ahead of a pivotal week in Congress that could bring major policy gains for the crypto industry https://t.co/bHo0KSCqEX pic.twitter.com/3QEwgKqPvK — Reuters (@Reuters) July 12, 2025

Tüm Gözler ABD’de

Rus kripto uzmanı Yan Pinchuk, ABD’de 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerinin, aşırı değerlenmiş hisse senedi piyasasında yeniden bir fiyatlama sürecine yol açabileceğini söyledi.

Pinchuk, teknoloji sektörüyle yüksek korelasyona sahip olan Bitcoin’in, böyle bir düzeltmeden geçici olarak olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Kripto brokeri Cifra Markets’tan kıdemli analist Alexander Kraiko da aynı görüşte: Son fiyat artışlarının arkasında, vergi indirimleri ve iş dünyasına destek sağlayan “Big Beautiful Bill” yasasının olduğunu belirtti.

Bitcoin options traders are already setting their sights on much higher prices while the original cryptocurrency extends its record-breaking rally for a second day https://t.co/K0tPZeFyuj — Bloomberg (@business) July 10, 2025

Diğer madencilik yöneticileri de ABD’ye işaret ediyor. GIS Mining CEO’su Vasily Girya, 15 Temmuz’da açıklanacak ABD enflasyon verilerinin büyük önem taşıdığını belirtti:

“Bu veriler, Fed’in hızlı bir faiz indirimi yapma ihtimalini değerlendirmek açısından kritik.”

Girya’ya göre, mevcut teknik ve piyasa dinamikleri Bitcoin’in kısa vadede 118.500 dolarda bir düzeltme yaşamasına yol açabilir. Ancak bu, genel yükseliş trendini bozmayacak.

“Bu momentum devam ederse, 1 Eylül’e kadar 135.000 doları görmek mümkün.”

Rusya’da bu tarz yükseliş odaklı Bitcoin analizleri daha önce sadece bağımsız medya organlarında yer alıyordu. Ancak Moskova’nın kriptoya yönelik politika değişimi, tabloyu tamamen dönüştürdü.

Kremlin artık Bitcoin ve altcoin’leri uluslararası ticarette ödeme aracı olarak kullanmaya istekli. Ayrıca sanayi tipi madencilik faaliyetlerinin, elektrik fazlası bulunan bölgelerde teşvik edilmesi gündemde.

Bu strateji, hem iç piyasada enerjinin değerlendirilmesini hem de uluslararası yaptırımlara alternatif finansal yolların yaratılmasını amaçlıyor.