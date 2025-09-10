Rus Politikacıdan Çağrı: Ulusal Kripto Bankası Kurun!

OPRF’den Yevgeny Masharov, bankanın hazine gelirlerini artıracağını ve kredi kartı ile kripto dolandırıcılığına karşı mücadele edeceğini açıkladı.

Önde gelen bir Rus politikacı, devlet hazinesini güçlendirmek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için “ulusal kripto bankası” kurulması gerektiğini söyledi.

Devlet ajansı TASS’ın haberine göre bu açıklama, Rusya Federasyonu Kamu Odası’nın (OPRF) Yasa Tasarıları ve Diğer Düzenleyici Düzenlemelerin Kamu Denetimi Komisyonu üyesi Yevgeny Masharov’dan geldi.

OPRF, Kremlin’e ve devlet yasa koyucularına yasa tasarıları hakkında danışmanlık yapan, politika şekillendiren bir organ olarak biliniyor.

Masharov: Rusya’nın Kripto Bankası Şeffaflığı Artıracak

Politikacı Yevgeny Masharov, devlet destekli bir kripto bankasının kurulmasının, kriptoyu yasal sektöre taşıyacağını ve federal bütçe gelirlerini artıracağını söyledi.

Masharov, “Bir Rus kripto bankası mevcut sorunların birkaçını çözer. Yüz milyarlarca ruble değerindeki kripto işlemleri karanlık piyasadan çıkarılır.” dedi.

Yevgeny Masharov (solda), Rusya Federasyonu Kamu Odası’nın Taslak Kanunlar ve Diğer Düzenleyici Eylemlerin Kamuoyu Tarafından İncelenmesi Komisyonu’nun (OPRF) bu ayın başlarında düzenlediği toplantıda. (Kaynak: @oprf_official/VK/Ekran Görüntüsü)



Daha önce yasa koyucular, devlet destekli kripto borsalarının açılması fikrini tartışmış, ayrıca ülkede faaliyet gösteren yarı-yasal kripto borsalarını yasaklamayı planlamıştı. Masharov’a göre böyle bir adım, kripto ticaretine getirilecek yeni vergilerle federal bütçe gelirlerini artırmaya da yardımcı olacak.

Masharov, benzer planların Belarus gibi ülkelerde de uygulanmakta olduğunu belirtti. TASS’ın haberine göre, Minskli yasa yapıcılar “yakın gelecekte bir kripto bankasının faaliyetlerine ilişkin düzenleyici çerçeveyi geliştirmeyi” planlıyor. Proje başarılı olursa, TASS’a göre “eski Sovyetler Birliği topraklarında bir ilk” olacak.

Bu ayın başında Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, kabine üyelerine ülkenin kripto sektöründe lider konuma gelmesini sağlamak için kripto ile ilgili daha fazla endüstri geliştirmelerini talimat verdi. Lukashenko ve diğer üst düzey Belarus yetkilileri bir süredir “ulusal kripto bankası” kurma fikrini gündemde tutuyor.

Washington’ın bu yıl başından itibaren kripto ile ilgili yasaları devreye sokmasıyla birlikte, konu yeniden Minsk’in gündemine gelmiş durumda. Bu ay Lukashenko, ülkesinin kriptoyla ilgili işlere odaklanması çağrısını tekrarladı. Önceki planlar arasında bir “ulusal kripto bankası” kurulması da yer alıyor.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko. Devlet Başkanı, bu ay ülkesinin kripto paralarla ilgili işlere yönelmesi yönündeki çağrılarını yineledi. Daha önceki planlar arasında “ulusal bir kripto bankası” kurulması da vardı. (Kaynak: @alexanderlukashenkobelarus/VK)



Suçla Mücadelede Yeni Araç?

Masharov, devlet destekli bir kripto bankasının kurulmasının “çevrimiçi dolandırıcılığa darbe vuracağını” söyledi.

Moskova, finans sektörünün “dropper” olarak adlandırdığı faaliyetlerin artışıyla mücadele ediyor. Bu terim, dolandırıcılar, çevrimiçi kumar ve uyuşturucu satıcıları tarafından para aklamak için kullanılan nakit, kart ve kripto aracısı kişiler anlamına geliyor.

Masharov’a göre dropper’ların topladığı fonlar genellikle kripto cüzdanlarına aktarılıyor ve ardından “yasallaştırılıyor.” Böylece suçlular bu parayı gayrimenkul ve lüks ürün alımlarında kullanabiliyor.

Politikacı, Rusya’daki kripto işlemlerini bankayla sınırlamanın bu tür dolandırıcılıkla mücadelede etkili olacağını vurguladı.

Bitcoin madencilerinin de bundan fayda görebileceğini belirten Masharov, “Rusya’da madencilerin coinlerini satabileceği bir altyapımız hâlâ yok” dedi.

Ayrıca, yeni bankanın Rus şirketlerinin sınır ötesi işlemlerini daha güvenli gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Rusya hâlâ SWIFT bankacılık mesajlaşma ağına bağlı değil ve Washington, Brüksel ile Londra tarafından ağır şekilde yaptırımlara tabi.

Bu nedenle birçok ticaret şirketi, uluslararası ödemelerde ABD doları yerine kripto kullanıyor. Ancak Masharov’a göre, bu işlemlerin çoğu “yasal çerçeve dışında” yapılıyor. Bu durum, “dolandırıcılar ve Batılı istihbarat örgütlerinin yasadaki boşluklardan faydalanmasına” imkân tanıyor.

Temmuz ayında Masharov, Rus yetkililerin yasa dışı veya yarı-yasal Bitcoin madencilerinden token el koyma yetkisine sahip olması gerektiğini söylemişti. Haciz memurlarının bu coinleri Hazine kontrolündeki kripto cüzdanlarına aktarma yetkisi verilmesini önermişti.